北京聞風：中共99歲望百年 治黨治吏再蓄能 ／文：鍾鳴九

多次提及自我革命

7月1日出版的第13期《求是》雜誌發表習近平的文章《在「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會上的講話》，指出中共作為百年大黨，要始終得到人民擁護和支持，必須始終牢記初心和使命。在給復旦大學《共產黨宣言》展示館黨員志願服務隊全體隊員的回信中，習近平寫道，「心有所信，方能行遠」。

可見此番黨建活動既注重補漏洞、強管理，亦注重重塑黨員信仰。黨內人士表示，其中體現了思想建黨與制度治黨並重，也是特殊時間點的工作需要。今年是全面建成小康社會、扶貧攻堅的收官之年，也因新冠疫情的全球發酵成為不確定性和風險劇增的一年。中共加緊治黨治吏，意在實際工作中調動、發揮黨員的積極性、主動性和創造性，以期更好地實現既定目標。

值得注意的是，在這一系列黨建活動中，自我革命、自我革新被多次提及。中共中央黨校（國家行政學院）教授戴焰軍表示，「只有當一個黨沒有自己的特殊利益，以人民利益為歸宿才能敢於暴露、解決自己的問題」。

中共在1921年成立之初，便定下「全心全意為人民服務」的宗旨。中共十九大報告明確指出：「中國共產黨人的初心和使命，就是為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興。」觀察近年黨建工作，無論是對黨員內在思想信念的教育還是對外在制度規範的完善，均是為了回歸這一宗旨。應對今年的疫情和汛情，中共中央皆批示「人民至上、生命至上」。在實際工作中，內地能夠較快實現疫情安定，既有制度效力優勢，也有黨員主動承擔與作為的積極作用。

動力挑戰俱在 提出新命題

目前中共的動力與挑戰俱在，一方面，中共是世界第一大黨，截至2019年底，黨員總數為9191.4萬名，基層黨組織468.1萬個，顯示有效治黨並非易事；另一方面，中國日益走進世界舞台時，又逢「世界百年未有之大變局」，各種矛盾風險挑戰增多、改革發展穩定任務艱巨，對中共治國理政的考驗前所未有。這對黨員的觀念、眼界、品性、能力，對中共能否因應變局、實現既定目標、持久贏得民心均提出了新命題。

戴焰軍表示，未來中共全面從嚴治黨的要求不會改變，提高黨長期執政能力建設作為一條主線將貫穿其中。當下重點要治理形式主義、官僚主義等已影響現實工作的問題。

文：鍾鳴九