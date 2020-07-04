英揆改對華為態度 稱潛在敵國供應商

英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜2日在回答華為參加英國5G建設的問題時表示，不反對華為在英國投資，但「不希望看到國家關鍵的基礎設施存在以任何方式被潛在敵對國家供應商控制的風險」。英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）6月30日在國會說，考慮到華為受到的制裁，其作為5G網絡供應商的可行性會受到影響。《衛報》報道稱，英國首相府已要求國家網絡安全中心緊急審核美國制裁對華為的影響，可能有必要改變對華為的政策。

英國政府在今年1月作出決定，允許英國網絡部分使用華為5G技術，引起爭議。美國5月加強制裁華為，當時已有英媒估計政府將轉變態度。消息人士說，目前英政府關於華為的擔心是，他們會使用一些不熟悉和未經測試的零部件，可能被北京和其他機構用於監視活動。