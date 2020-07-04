俄使館微博紀念海參崴建城 華網民：侮辱挑釁

昨刪「統治東方」註解

俄羅斯駐華大使館2日發布一段有關符拉迪沃斯托克建城160年的影片，並貼文表示，符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅斯人在這裏建立了一個軍事港口，稱為「符拉迪沃斯托克」（意思為「統治東方」）。影片發布後大量網民轉發，雖然評論功能已被限制，可見的數十條留言多是批評，其中包括「以不平等條約從中國搶奪過去的，竟然還把自己美化成開發者」，亦有直言「這是侮辱和挑釁，勿忘國恥」、「吾輩需相信故土終將會回來的」等。

胡錫進：中國人需接受是俄領土

官媒《環球時報》總編輯胡錫進其後發文稱，「我認為俄羅斯使館在中國社交媒體上這樣寫不是對中國公眾尊重的一種表現，而這種表現與該使館增進中俄兩國民間友好的使命之一不相符合」。但他又說，海參崴已經是俄羅斯的領土，對這個事實，中國人需要接受。

1860年，沙俄帝國逼迫清政府簽訂《北京條約》，條約承認《璦琿條約》有效性，將海參崴在內的40萬平方公里土地劃歸俄方，改稱符拉迪沃斯托克。1991年、2001年、2004年，時任中共總書記江澤民曾多次與俄方簽署協定，最終確定4300多公里的中俄邊界線，承認海參崴及鄰近遠東地區為俄國領土。