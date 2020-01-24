港區國安法研討會 內地學者提質疑 包括不容覆核、公署權力不受限 新聞稿稱「一致」讚好

政法大學舉辦 200多人參加

新聞稿稱，法大教授焦洪昌主持研討會開幕式，法大校長馬懷德致開幕辭；法大教授廉希聖、中國人民大學教授韓大元、北京清華大學教授王振民做主題致辭；發言者有社科院莫紀宏和陳欣新、中國人民大學胡錦光、法大李樹忠和朱維究、北京大學陳端洪和王磊、武漢大學秦前紅和黃明濤、深圳大學鄒平學和葉海波及孫成、廣州中山大學王禹、華南理工大學夏正林、上海交通大學鄭戈、南開大學李曉兵、北京清華大學屠凱。

馬懷德曾為中共中央政治局和中紀委授課；廉希聖身為前基本法草委法律顧問，被稱為內地「四大護法」之一；韓大元則是全國人大常委會香港基本法委員會委員；王振民曾任中聯辦法律部長。本報獲得一份研討會議程顯示，主辦方要求主題致辭每人不超過15分鐘，其他屬於「學術討論」階段的發言每人不超過8分鐘，據了解，在現場及透過「騰訊會議」以視像方式參加的學者與旁聽者一共有200多人。

新聞稿4次提及「與會專家一致認為」，顯示發言者就下列問題有相同看法，包括制定「港區國安法」具有重大的現實意義和深遠的歷史意義；該法的制定符合科學立法、民主立法、依法立法的要求；該法是一部兼具實體法、程序法和組織法內容的綜合法律，展現了很高的立法水平；該法的生效實施，修復了香港在國安方面的法律漏洞，對嚴重危害國安的行為和活動產生了震懾力，促使香港社會秩序盡快恢復平穩。

質疑立法授權憎恨犯罪等

有與會人士向本報透露，會上除極少數講者表示完全贊成，其他人或多或少提出各種質疑，從學術的立場指出港區國安法的問題，沒有新聞稿所講那麼「一致」。

根據與會者的記錄和回憶，至少有4名發言者提到立法授權問題，指出按憲法第31條全國人大對香港制度擁有專屬立法權，今次透過一項「決定」轉給人大常委會，開了一個先例，如果以後都如此轉授，可能造成憲法規定落空。另外，全國人大制定的「基本法律」效力高於常委會制定的「普通法律」，基本法與港區國安法效力高低不明確，執行上可能對基本法的正常、穩定運行產生影響。

會議意見將上報人大及領導人

有發言學者質疑，既然港區國安法是以基本法為依據制定，為何不允許司法覆核，這與香港普通法傳統在理解上並不一致，會衝擊公眾對港區國安法的信心。還有講者提到國安公署的權力問題，起草者的一致解釋為這是「備而不用的權力」，但萬一未來公署擴張權力，有何制約手段。亦有專家認為，港區國安法第4條規定，港人有言論自由，香港社會的固定認知是批評、質疑政府屬言論自由，第29條卻稱對政府的憎恨是犯罪，因此自相矛盾。

主持人焦洪昌被本報問及研討會是否有不同聲音時稱，每個學者對相同法律文本可能會有不同理解，每個人的關注點也不一樣，惟強調會上沒聽到有人表明「反對這個法」，至於新聞稿的表述，他說這可能只是用作「宣傳」。知情人士透露，主辦方計劃將會議的不同意見上報全國人大等有關部門及領導人。焦洪昌說，政府經常向各界徵求意見，希望透過「正常渠道」反映，「實施時可能會有未知的地方，落實會有什麼問題，怎麼宣傳，怎麼讓民眾接受」等內容。

明報記者

（港區國安法）

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