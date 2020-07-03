山東合村併居強拆惹民憤 兩縣官遭處分

有鎮被定性形式主義官僚主義

山東目前有4900多萬農村常住人口，6.9萬個行政村。「合村併居」指拆除農民住房、合併原有村莊，建立新型農村社區，讓農民集中住進樓房。

無屋拒拆遷 遭毁農作物斷路斷電

這兩年山東多地已在開展合村併居，今年3月疫情趨緩後，官方又在先行試點的菏澤、聊城、濱州、臨沂、德州等地區大規模強推、拆遷，武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文在《南風窗》撰文稱，其中在臨沂李家村，有村民因房屋被拆無法置換一套樓房，拒絕拆遷，結果受到損毁農作物、斷路斷電等滋擾。村民報警上訪，打市長熱線，但房子最終還是被拆除。

5月14日，武漢大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰在網絡發文〈合村併居，何必拆農民房子？〉，文章以中國德州為例，揭露近年來山東加速推進此事，導致農民被動「失地」及農村貧弱群體利益受到衝擊等。東北財經大學國民經濟工程實驗室主任周天勇也呼籲，要給農民留生路，「拆村併村」應適可而止。

面對農民不滿及專家批評。代省長李干杰早前也稱，要尊重農民意願，搬不搬、建不建，群眾說了算，不能強迫，不能增加群眾負擔。6月27日，省委書記劉家義表示要把好事辦好，決不能把民心工程搞成「民怨工程」。

觀察者網報道，6月29日，山東濱州市紀委官網發布通報，首次將惠民縣麻店鎮推進鄉村建設工作公開定性為「形式主義、官僚主義」，並免去麻店鎮黨委書記丁安玉職務；對惠民縣住房和城鄉建設局黨委書記、局長張永山給予黨內警告處分；責令惠民縣政府副縣長高立珂和人大常委會主任李勇、副縣長吳表輝作深刻檢查。這是山東省首次就「合村併居」運動處分相關官員。