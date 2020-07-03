在台錄政論節目 兩陸媒記者被逐 陸委會稱違相關規定 涉事記者：未做申報外工作

台議員央視節目稱蔡「領導人」

大陸的國家級電視媒體央視，福建的東南衛視、海峽衛視自2000年開始均在台設有演播室。《自由時報》報道，央視「海峽兩岸」節目日前被爆在台灣演播室錄影，台北市議員王鴻薇在節目上以大陸官方用語，稱呼台灣總統蔡英文為「領導人」，遭到質疑。而東南衛視亦設有台北演播室，其「海峽新幹線」節目每集連線台北時，由陸籍主持人引言後，再由兩名台灣名嘴評論時政。台灣名嘴邱毅多次擔任嘉賓，並在節目中大力抨擊台當局。民進黨立委邱志偉稱，應禁止在台灣製作這類節目。

節目屢次批台 綠委促禁同類節目

陸委會發言人邱垂正表示，關注陸媒記者駐台情形，並與台主管機關文化部保持密切聯繫。如陸媒記者從事與許可目的不符活動，或涉及違法情事，陸委會將會同文化部及內政部移民署等主管機關依據「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」及「大陸地區人民進入台灣地區的許可辦法」，依法處置。昨晚，中央社引述邱垂正稱，東南衛視的兩名駐點記者因違反相關規定，已被廢止記者證與入境許可證，並要求今日離境。

雖然陸委會沒有披露兩名記者的名字，但《聯合報》報道，被要求離境的東南衛視記者艾珂竹表示，駐台工作內容行之有年，且未做出超出申報以外的工作，不清楚到底違規的理由何在。艾珂竹指出，她本人只接到台灣文化部的一通電話詢問相關情况，發給他們的信函，她在昨天傍晚才收到，但是被要求離境的結果已經責成。移民署也打給他們一通電話，要求在今日離境；昨天下午她到台移民署出入境管理局後，再被當面告知此事。

艾珂竹對於被要求離境感到突然與遺憾，不過她表示，有感受到在台灣工作時認識到的同業、朋友與台灣人的照顧，無論兩岸的關係變成怎麼樣，與台灣朋友的情感不會變。

從2000年開始，台灣政府基於促進兩岸對等新聞交流立場，開放陸媒記者駐台從事新聞採訪活動，但陸委會表示，如果在台錄製或製作任何節目，則已明顯從事與許可目的不符的活動，會依兩岸條例相關規定處理。目前大陸方面暫時沒有回應。