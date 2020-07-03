商務部：未限制印度產品及服務

當地小米稱「印度製造」保市場

據印媒報道，印度政府周三（1日）決定禁止中國公司或與中國公司合資的企業參與道路建設項目。印度公路交通和運輸部部長加德卡里（Nitin Gadkari）表示，該政策已獲批，並將在當前和未來的招標項目中實施。另據路透社報道，在印度帶有中資背景的公司近日紛紛淡化與華關係。中國智能手機製造商小米在印度佔據龐大市場，過去數天在當地電子商務App以「印度製造」的標語做宣傳，並強調手機和電視組裝業務在印度創造了數千個工作機會。

商務部發言人高峰昨在例行發布會上表示，印方有關做法違反世貿組織規則和印方在世貿中的承諾，希望印方立即糾正針對中國和中國企業的歧視做法。高峰強調，中方重視與印方加強各領域務實合作，希望雙方相向而行，認真落實兩國領導人達成的經貿共識，推動雙方經貿合作健康穩定發展。

莫迪關微博 駐華使館微博仍運作

此外，新浪微博周三確認，已因應印度駐華大使館申請，關閉印度總理莫迪的微博帳戶。莫迪2015年訪華前申請微博帳戶，被關閉前有逾20萬追隨者和100多條帖文。他曾發帖向國家主席習近平送上生日祝福，亦上載過與習近平的合照。印度駐華大使館的官方微博則仍在運作。

印度政府6月29日宣布禁止包括TikTok和微信在內的59款中國手機App。澎湃新聞分析指，過去數年，TikTok母公司字節跳動在印度大力投資，預計損失將超過60億美元（約465億港元）。路透社引述兩名知情人士說，字節跳動本周將與印度官員討論，尋求撤銷禁令，另公司或會向政府發送書面聲明解釋其立場。