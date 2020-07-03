辭任福建省長獲准 「軍工系」唐登杰上調發改委

福州書記王寧代省長

多個不同來源的消息人士對本報稱，唐登杰即將調入有「小國務院」之稱的國家發改委，位居3名正部級的副主任之列。56歲的唐登杰是江蘇人，生於上海，早年在上海大眾汽車公司、上海汽車工業總公司、上海采埃孚轉向機公司、上海電氣總公司等企業工作，2001年踏足政界，擔任上海市工業工作黨委副書記、市經委主任，兩年後升為副市長，其間曾與國家主席習近平短暫共事，習2007年擔任上海市委書記。

2011年唐登杰轉入軍工系統，出任中國兵器裝備集團總經理、董事長，2017年5月調任工信部副部長、國家航天局長、國家原子能機構主任、國家國防科工局長，但僅過半年多，同年12月就南下福建。另外，張勇已年近67歲，過了正部級官員65歲的退休年齡。

王寧59歲，湖南湘鄉人，曾在住房和城鄉建設部及其前身建設部任職14年，官至副部長。2015年底王寧「空降」福建，擔任省委組織部長，2017年成為福州市委書記，前年5月兼任福建省委副書記。

49歲的崔永輝是湖北恩施人，之前一直在湖北工作，足跡包括恩施、十堰、黃岡、荊州4地，早前還在領導抗疫，這是他首次跨省履新。《新京報》報道，荊州是農業大市，疫情期間正值農時，崔永輝早在2月就採取措施恢復農業生產。

明報記者