中美未達檢疫共識 美外交包機押後 稱憂被蒐集DNA樣本 北京稱一視同仁

路透社援引一則日期為6月30日的電郵報道，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）向使館人員表示，兩架原定於7月8日、10日分別搭載外交人員返回上海和天津的包機已被取消，將重新安排航班日期。「在這種前所未見的情况下，保護我們群體的健康與安全仍是我們的指導原則和優先任務。」布蘭斯塔德表示，在兩國就此達成一致意見前，美方將不會確認航班計劃。

公約保外交官享領事特權豁免管轄

據知情人士與中美間另一則在5月底的溝通電郵顯示，雙方圍繞中國對美國外交官及其家屬的檢測和隔離程序未能達成一致。有駐華外交官認為，同意被檢測違背1961年的《維也納外交關係公約》。該公約規定領事人員享有便利、領事特權和管轄之豁免。儘管國務院上月17日一份內部指引稱已批准一項計劃，讓外交官抵達後按中國的程序接受檢測，但又不希望在外交人員的不可侵犯性上讓步，仍在與中國有關部門就檢測問題磋商。

首批返華 美方採標本送中方實驗室

數名外交官則表示擔心中國政府獲取DNA樣本，以及如果部分家屬檢測結果呈陽性，父母將被迫與孩子分離。惡化的中美關係是另一個顧慮。一名外交官說，現時他們都處於任由中國政府處置的情形；要麼被迫與家人分離，要麼帶家人去到一個潛在的危險境地。

報道指，首批同時也是目前唯一一批返回中國的約60名美國外交官，是在5月底回到天津。他們剛抵達就被超過150名身著防護衣的中方官員帶去做病毒核酸檢測，由美方醫務人員採集拭子標本，送到中方實驗室檢驗。中方官員又詢問外交官出發前的行動軌迹，之後將他們帶到一個貴賓休息室，等候約10小時得到核酸檢測結果後方讓他們離開。

中國外交部：已安排一包機

中國外交部發言人趙立堅昨表示，一段時間以來，中美雙方就美國外交官返華保持着密切溝通；經雙方協商，中方已協助美方安排一架包機送返美國外交官。他說，目前境外疫情擴散蔓延趨勢仍在持續，中國仍面臨較大的外方輸入壓力，中方所採取的防禦措施，對外國駐華使團一視同仁。中方致力於同外國駐華使團人員共同維護中國來之不易的抗疫成果，為後者在華工作生活提供良好的條件和環境。

路透社上月初曾報道，美國國務院擬於上月22日前後重啟駐武漢總領事館，表示在「中美關係的緊要關頭」需要美國外交人員就位。但至今該領事館尚未有確切重啟消息。

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