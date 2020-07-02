維權人士許志永被控煽顛禁探視

警稱探視恐泄密礙查案

許志永現年47歲，擁有北京大學法學博士學位，是內地知名維權人士。今年2月，許在廣州被警方帶走。 此前，許志永1月份在網絡發表了一份《勸退書》並自稱在內地「流亡」。許嚴厲批評中國最高領導人「無能處理重大危機」，包括中美貿易戰、香港的民主示威和武漢新冠病毒疫情等。

6月29日，山東臨沂公安局出具的文件顯示，許志永被拘押於山東臨沂。警方稱許涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，屬於「危害國家安全案件」，會見有礙偵查或者可能泄露國家秘密，決定不批准申請人會見許志永；同時警方又拒絕了許志永代理律師稱取保候審的要求，稱許可能會實施新的罪行，「危害社會」，故不准變更拘押方式。2014年，北京市第一中級法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」判處許志永有期徒刑4年。

此前，維權網報道，許志永的二姐於6月20日接到山東警方電話通知，稱許已被批准逮捕，但警方沒有點明許所涉罪名及被羈押的地點。

美國之音稱，許志永被捕據悉與去年12月初在福建廈門參與的一次家庭聚會有關，當時聚會者討論時政和中國未來，分享推動公民社會建設的經驗。