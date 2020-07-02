控老乾媽欠千萬廣告費 騰訊疑墮騙局「一言難盡」

貴州3疑犯稱為獲遊戲禮包碼

6月29日，中國裁判文書網發布深圳南山區法院一則民事裁定書，同意騰訊請求查封凍結貴州「貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司」名下價值約1624萬元人民幣的財產。騰訊對中新社稱，2019年3月，騰訊與老乾媽簽訂「聯合市場推廣合作協議」，為其油辣椒系列做廣告推廣，但老乾媽長期拖欠千萬元廣告費，騰訊多次催辦無果，不得不依法起訴。老乾媽相關負責人則對媒體稱，並無與騰訊有任何合作，認為騰訊被騙。老乾媽隨後於6月30日晚發聲明表示，經核實，從未與騰訊或授權他人與騰訊簽協議，與騰訊無任何商業合作，當地公安已於20日對其報案立案偵查。

貴陽公安雙龍分局昨通報，初步查明一男二女共3名疑犯，偽造老乾媽印章，冒充其市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議，目的是獲取騰訊在推廣活動中配套贈送的網絡遊戲禮包碼，之後在網上倒賣非法牟利。目前3人已被刑事拘留。資料顯示，老乾媽去年成為騰訊「QQ飛車」手遊S聯賽的行業年度合作伙伴，當時遊戲中的多個場景都置入了老乾媽的形象，打出「老乾媽漂移火辣辣」的標語，在遊戲達人直播中也有展示老乾媽的品牌。

網民：騰訊或有意利用被騙做營銷

騰訊昨在微博回應「被騙」一事，稱一言難盡，為了防止類似事件再次發生，以1000瓶老乾媽為禮品徵求類似線索。事件情節曲折離奇亦引發網民熱烈討論，有人提出多個疑點，質疑騙子如何騙過擁有強勢法務部門的騰訊，也有人認為騰訊或有意利用被騙做了一次成功的營銷，而老乾媽成為「最大贏家」，免費打了高價廣告。

澎湃新聞一則評論稱，騰訊這樣的大公司竟然沒有和老乾媽官方核實就直接向法院申請財產保全，實在「匪夷所思」，又質疑深圳南山法院對騰訊提交的材料有否盡到辨別義務。深圳南山法院民事審判第二庭有關人員回應《新京報》查詢稱，此案還在進一步審理中。按照此前安排，若不撤訴，此案將於7月17日開庭。內地律師解釋，民事審理是雙方各自舉證，一方提出訴訟，就可以申請財產保全。一般在申請凍結資產時，法院還會要求申請方做擔保，以免出錯，要賠償對方損失。

（綜合報道）

（今日熱話）