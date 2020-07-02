中印兩軍談判 北京：緩解局勢取進展

印軍拉達克部署3萬兵

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）昨報道，中印第三次軍長級會談在友好的氣氛中展開，從前天上午持續到晚上，兩軍主要討論緩和局勢及軍力撤離等細節。不過，一名匿名知情人士稱，現階段不可能取得突破，但談判仍將繼續。印媒引述4名消息人士稱，印度軍隊已將3個師，幾個前線坦克中隊，及更多的炮兵和機械化步兵運送至拉達克地區，以此應對解放軍的部署。目前印軍在此地區已部署3萬名士兵。印度海軍也決定將數十艘鋼製船隻運往班公湖，應對解放軍湖泊艦隊的重型928 B型船隻。

班公湖邊現「中国」字圖

另據印度NDTV報道，最新衛星圖像顯示，在班公湖中方一側的土地上出現一副巨大的圖案，包括漢字「中国」和一幅中國地圖。這張衛星圖據稱是從美國衛星成像初創公司「星球實驗室」（Planet Labs）處獲得，這塊含有文字和中國地圖的圖案區域長約81米，寬約25米。此外其他衛星圖像還顯示至少有186個大小不同的預製屋、掩體和帳篷分散在班公沿岸和附近區域。在班公湖沿岸還有一處碼頭，並停有兩艘快艇。

在班公湖地區，不僅有漢字「中國」。《印度斯坦時報》稱，印方也有大幅標牌，類似解放軍「戰之能勝」的巨幅英文「FIGHT TO WIN」。報道引述匿名人士稱，如僵局持續，中印兩軍在此區域對峙至少要持續到今年9月。