中國再勒令4美媒申報業務資料 外交部：美無理刁難華媒 必要對等反制

澎湃新聞報道,外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示,近年來,美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限、無理刁難,不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓,中方就此針對美國媒體採取反制措施。趙立堅稱,中方上述措施是因應美方無理打壓中國媒體駐美機構,被迫進行的必要對等反制,「完全是正當防衛」。美方有關做法是基於冷戰思維和意識形態偏見,嚴重損害中國媒體的聲譽和形象,嚴重影響中國媒體在美正常運作,嚴重干擾中美正常人文交流,暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤,停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。

胡錫進促美勿再針對中國媒體

在外交部宣布反制措施前,官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨日中午在Twitter發文,預示中國即將有反制措施。他表示為兩國關係惡化影響雙方傳媒工作感到遺憾,促請美國不要進一步針對中國媒體。

美列9華媒「外國使團」令申報

《華爾街日報》今年初的評論文章《China Is the Real Sick Man of Asia》(中國是真正的亞洲病夫)引發持續至今的中美媒體角力(見表)。6月22日,美國國務院宣布再將4間中國媒體列為「外國使團」,指控它們是中國共產黨喉舌,並非獨立的新聞機構,稱美方此舉是加強中國政府政治宣傳活動的透明度。4間媒體包括中央電視台(CCTV)、中新社、《人民日報》及《環球時報》,這些媒體依規需向美政府報告在美僱員資料和登記所持有或租賃的物業。2月18日,美國已將新華社、中國環球電視網(CGTN)、中國國際廣播電台、《中國日報》以及《人民日報》的發行公司列入這一名單。目前,合共9間中國媒體被美國列為「外國使團」。

中國同共列9美媒申報名單

中國方面,除昨日外交部列入要求申報名單的4間美媒,3月18日,中國已對美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《時代周刊》、《華盛頓郵報》5家美國媒體駐華機構提出同樣要求。目前,合共9間美國媒體被中方要求申報在中國境內所有工作人員、財務、經營,所擁有的不動產信息等書面材料,數量上和美「外國使團」名單相同。

