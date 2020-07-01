涼茶非法添加西藥 番禺封11舖拘15人

據微信公眾號「平安廣州」報道，廣州番禺警方日前開展「颶風行動2020」專項行動，在當地涼茶舖隨機取樣40份送檢，結果顯示有15份樣品不同程度含有西藥撲熱息痛（Paracetamol）、布洛芬（Ibuprofen）、撲爾敏（Chlorpheniramine）、甲硝唑（Metronidazole）等成分。撲熱息痛和布洛芬均有止痛退燒功效，撲爾敏主治過敏、鼻炎、流涕等感冒症狀，甲硝唑則是可治療細菌感染疾病的抗生素。警方隨即查封11家涼茶舖，抓獲15名嫌疑人，繳獲一批有毒有害涼茶原材料。

港專家：無助功效 或反效果

根據內地《食品安全法》，涼茶作為一種含中草藥成分的飲料，禁止添加藥物成分，除非添加的是所謂「傳統藥食同源」物質。而多年來，在涼茶中非法添加西藥成分的案件屢屢發生，涉事的涼茶舖主曾被判監半年至9個月不等。

香港中醫師公會會長關之義對本報表示，加西藥以提高涼茶功效是商家「一廂情願」，不清楚飲用者體質如何，添加西藥的療效不得而知，嚴重的可能「攞佢命」；同時，這種做法也違反國內法例規定，「用心及行為上都不可取」。

明報記者