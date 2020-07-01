印度禁59款中國App 包括TikTok、微信 華外交部強烈關注

邊境衝突 中印軍長三度會談

印媒：難有突破

中印在阿克賽欽拉達克地區的對峙始於5月初，雙方在6月6日曾舉行首次軍長級會談，但至6月15日發生加勒萬河谷暴力衝突，並造成傷亡。隨後中印在6月22日舉行第二次軍長級會談。印度媒體The Print 6月29日報道，第三次軍長級會談取得重大突破的可能性不大；但一名消息人士說，會晤本身就是一個積極進展。

昨日上午10時30分，中印兩軍在拉達克實控線印度一側的丘舒爾舉行會晤。中方代表是南疆軍區司令柳林少將，印方派出印度第14軍司令辛赫（Harinder Singh）中將。印度媒體引述印政府消息人士稱，第三次會談的重點，是確定兩軍從衝突區域撤離部隊的方式。

指竊取和秘密傳輸用戶數據

印度國內反華情緒高漲，當地時間6月29日晚，印度電子和信息技術部發布公告，宣布禁止59款中國應用程式，包括字節跳動旗下短視頻應用抖音國際版TikTok、微信、微博、百度地圖、UC瀏覽器等。該部門聲稱，有投訴反饋稱，一些應用程式存在以未經授權的方式「竊取和秘密傳輸」用戶數據到印度以外的伺服器上的行為。

法新社引述抖音印度負責人甘地（Nikhil Gandhi）在聲明中說：「抖音持續遵守印度法律之下的所有資料隱私和安全要求，也未與包括中國政府在內的任何外國政府分享印度用戶信息。」抖音在印度用戶數目約1.2億，堪稱抖音最大國際市場。

對於印度禁止中國應用程式，外交部發言人趙立堅昨表示強烈關注，稱正在了解核實情况。他強調，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上，開展對外合作。印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

此前，印度報業托拉斯（PTI）28日稱，印度將檢查所有從中國購買的電力設備，以確認是否存在惡意軟件或木馬病毒。