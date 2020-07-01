中國發現可傳人新型豬流感 研究：有大流行風險 促各國監察

港食安中心：適時採取行動

英國廣播公司（BBC）等報道，這種豬流感被命名為「G4 EA H1N1」（下稱G4），是從造成2009年豬流感大流行的H1N1病毒株基因演變而來；當年5月，四川報告首宗由美國旅客輸入的豬流感病例，而從5月至11月底，中國報告有逾7.1萬人確診豬流感。研究人員在2011至2018年間，從中國10個省份的屠宰場與一間獸醫院中，採集3萬頭豬的鼻腔拭子，從中發現該病毒。研究發現，G4具高度傳染性，會在人類氣管的細胞複製，且人類從季節性流感得到的免疫力，無助抵禦G4。

根據血液檢測，估計已有10.4%的養豬業人員感染G4，另有4.4%的一般民眾疑暴露在病毒中，已知這種病毒會由動物傳染人類，但尚未有人傳人證據。不過，專家擔心，若G4基因突變致容易人傳人，恐引發全球新一波大流行。參與研究的英國諾丁漢大學教授張建宙（Kin-Chow Chang，音譯）說：「現時大家焦點都在新冠病毒，但我們切勿忽視潛在的危險新病毒。」研究人員呼籲各國立即採取緊急措施，密切注意接觸豬隻的人。

一成養豬業者感染 未有人傳人證據

本港食安中心發言人昨稱，本港進口食用活豬皆來自內地當局監管的供港養殖場，中心會對這些活豬批次做進口檢查，每批活豬須附有內地官方有關證明書，確保健康狀况良好，方可放行至屠房；所有進入屠房的食用動物須經過宰前及宰後檢驗，確保適宜食用才會供應市場。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，新發現的豬流感病毒部分基因與人相似，亦有部分於豬較常見，相信與豬作為中間宿主有關，病毒可於豬體內重組形成新病毒。梁稱目前未見人類感染後的嚴重個案，亦未見到大規模人傳人的風險，需視乎病毒會否持續在豬群及人類間存在，不排除病毒出現變異而演變成大流行，但目前無即時危險。