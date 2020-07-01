國藥稱疫苗安全 中國航信倡員工接種

指疫苗「具緊急接種條件」

「觀察者網」獲得的中國航信一份簽發於6月15日的內部文件稱，可優先接種疫苗者包括，生產和研發一線保障、核心崗位的，機場航站樓工作的，近期有出境及經常出差的，經常參加各類會議的，公司疫情防控領導小組、各工作組，住在北京近日中、高風險地區的人員，以及其他自願接種者也可報名。中國航信董事會辦公室表示，不回應與公司業務無關的信息。

國藥集團「中國生物北京生物製品研究所」與中疾控「病毒病預防控制所」共同研製的新冠病毒滅活疫苗，6月28日在北京、河南兩地舉行Ⅰ/Ⅱ期臨牀試驗盲態審核暨階段性揭盲會，稱結果顯示疫苗接種後安全性好，不同程序、不同劑量的疫苗組接種者均產生高滴度抗體。國藥集團董事長劉敬楨5月稱，包括他在內集團有180人接種該疫苗，抗體已完全達到抵抗新冠病毒水平，保護率100%。

另外，美國哥倫比亞大學醫學院何大一教授昨在香港科學院舉行的「2019冠狀病毒病網上研討會」表示，目前有17種疫苗正作人體臨牀試驗，另有131種在臨牀前研發階段，相信有疫苗能於今年內通過測試，來年推出市場。

（抗疫新階段）