世衛專家組下周赴華查病毒源頭 外交部稱一直有合作 衛健委曾光：要聽中國專家意見

譚德塞：憂疫症最壞情况未出現

路透社報道，譚德塞周一（6月29日）在視像會議上表示，對新冠病毒源頭有所了解非常重要，下周將派出隊伍前往中國，為這一工作做準備。他暫沒透露團員名單及行程細節，僅表示5月已和中國政府提出派專家到中國協助調查病毒源頭的要求。譚德塞說，新冠疫情大流行已半年，但仍然未接近完結；儘管部分地區的防疫取得進展，但全球範圍內疫情正加速蔓延，病毒仍有很大空間繼續傳播。他憂慮「最壞情况仍未出現」，再次呼籲各國團結抗疫。

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示，病毒溯源是科學問題，應由科學家和醫學專家開展相關研究。他強調，自疫情發生以來，中國和世衛就病毒溯源一直保持溝通合作，中國科學家也與國際同行有科學交流，「中方繼續支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究」。

據《環球時報》報道，國家衛健委消息人士昨日表示，中方和世衛一直討論即將舉行的專家組訪問，但並沒透露細節。報道又引述國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光同日表示，儘管尚不清楚訪問的確切安排，但世衛團隊應與中國專家就準備工作溝通，以科學地確定病毒來源，團隊還應聽取中國專家的意見。

曾光促在全球蒐證：哪國開始不重要

曾光說，確定新冠病毒來源必須建基於協商及多國參與，世衛應進行頂層設計，首先在全球範圍內蒐集證據，然後根據它們發生的時間排序，溯源團隊應到所有相關國家做科學鑑定和研究。他認為，鑑定工作要涉及所有相關國家並公正進行，從哪個國家開始並不重要。

世衛專家組今年初曾兩度到中國考察，包括1月20至21日赴湖北武漢考察；2月16至24日，中國-世衛聯合專家組赴北京、四川、廣東和武漢考察，其中包括香港和美國的專家。兩次考察都備受爭議，世衛遭美國指摘偏袒中國，替中國瞞報疫情，導致病毒全球擴散。此後，美國等西方多國開始推動對病毒源頭發起獨立調查。

中方5月稱「最終勝利」前不邀專家調查

世衛5月初表示，正磋商前往中國就病毒源頭展開新一輪調查，不過這一計劃當時被中方拒絕。中國駐日內瓦大使陳旭表示，中國在抗疫取得「最終勝利」前，不會邀請國際專家調查新冠病毒源頭。中國外交部5月8日強調，中方反對美國等國家做「有罪推定式的國際調查」，但同意在適當時候應對溯源問題做出結論。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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