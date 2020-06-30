警噴椒強拆京瓦窯村 村民滅火筒還擊

官方認定別墅群為違法建築，但業主不認同這種定性。因被當局列入強拆對象，瓦窯村氣氛近日一直十分緊張。為防止當局突襲，購有村內別墅的業主將私家車作為路障，踞守通往別墅區的主要通道，業主並組織多個糾察隊24小時輪值守。當局派來的保安繼續在村口架設路障，嚴查進出人士身分。

官方視作非法 業主：獲區政府批准

當局與業主的衝突在昨日凌晨升級。網傳照片與短片顯示，昨日凌晨居民在凌晨開始聚集，並自設防線，拒絕拆遷人員入村。清晨時分，大批警察手持防暴盾牌身穿防護服在村口集結，準備入村；另有圖片顯示，持防暴盾牌的警員開始衝擊民村架設的防線，雙方互有推撞。有執法人員使用胡椒噴霧驅趕村民，但遭村內居民持滅火筒還擊。有消息稱，事發時警民衝突場面混亂，更有人受傷倒地，也有人被強行拖走。

北京市昌平區瓦窯區域共有4000多戶居民，別墅區位於傳統村落南部棋盤山景區外山坳，由於未取得合法銷售手續，沒有產權證明，該批別墅一直被以官方視為非法的形式存在。不過有業主稱該批別墅是由區政府審批、鎮政府支持、引進開發商蓋的。當時更有領導宣傳推介，且刊登在報紙上。購買者一次被收70年租金，並稱給予70年榮譽村民身分。