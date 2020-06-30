抗議陳菊任監察院長 被綠營一小時攻入 藍營佔領立院遭清場

數百藍營支持者立院外聲援

蔡英文提名陳菊出任監察院長，遭到國民黨立法院黨團抗議，他們前日下午破門後，通宵佔據立法院議場，並用椅子堆疊，擋在各個出入口，再用鐵鍊加以固定。包括多名國民黨台北市議員和聲援藍營支持者等共數百人，聚集在立法院外圍，並在網上號召支持民眾到場力挺。台北警方出動約300名警力維持治安。

20小時拉鋸告終

台立法院長游錫堃昨晨8時30分召集朝野協商，但國民黨團拒絕出席，隨後游宣布散會。到上午11時，民進黨立委突然衝進議場，國民黨主席、立委江啟臣帶領國民黨立委用潑水、潑麵粉企圖阻撓，民進黨立委以人數優勢搶攻，雙方在主席台前爆發衝突，互相拉扯、推擠，一小時後，國民黨立委被推出議場外，結束約20個小時的佔據行動。

民進黨立委坐主席台 防二次佔領

游錫堃隨後進入議場，下午召開第一會期第一次臨時會，會中經表決，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，再依民進黨團提案，7月10日上午就考試院人事同意權案投票、7月17日進就監察院人事同意權案投票。院會約在下午3時散會，但民進黨立委仍留在議場內，並坐上主席台，避免國民黨立委再次佔領議場。國民黨立委則在議場後方圍圈席地而坐。

國民黨斥九成被提名者有綠營背景

國民黨主席江啟臣則表示，雖然主席台被搶，但國民黨立委不會離開議場。他表示，監委名單實在是又綠、又爛、又酬庸，被提名人中有九成都是綠營背景，甚至還有被提名人擁有民進黨籍，直到被提名後才宣布退黨。對於監委名單，國民黨反對到底。