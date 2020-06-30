華公布澳洲間諜活動 稱冰山一角喪失底線

環時斥澳美國跟班賊喊捉賊

《環球時報》報道，澳洲作為「五眼情報聯盟」的重要成員和美國的跟班，不僅緊盯中國，近年來還「賊喊捉賊」，不斷渲染「中國間諜滲透」。

報道引述中國執法部門匿名消息稱，早在2018年，中國執法部門偵查一宗間諜案件時，就在境內發現並抓捕執行情報活動的澳洲情報安全部門間諜，當場搜獲用於間諜活動的器材、經費以及剛剛蒐集的情報資料。

有關部門透露，澳洲情報安全部門在澳本土和第三國也針對華人開展策反活動。在澳華人學者馮崇義被認為是澳情報安全部門的線人，多年來向澳方提供了很多涉華情報。去年已被扣押的澳籍華人楊恆均在今年初被以間諜罪名起訴。楊是馮的學生。

稱建駐澳使館時被裝竊聽器

報道指，上世紀八九十年代，中國駐澳大使館修建過程中，澳情報安全部門借機在建築內安裝大量竊聽器材，以致中國政府只能重建大使館。外交部新聞發言人趙立堅回應稱，在這麼多證據面前，澳方還偽裝成受害者，完全喪失起碼的底線。