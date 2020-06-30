曾稱中國靠潛規則生存 與官媒直播惹網民圍攻 「自由派公知」遭抵制 掀文革2.0爭議

高曉松日前在微博上宣傳，這次直播節目是由《人民日報》新媒體中心、人民文學出版社和內地音頻平台「蜻蜓FM」共同發起，由他本人作為總策劃的「名人讀名著」公益節目，主題是為畢業生推薦一本名著。當晚邀請到另外7名嘉賓分享閱讀心得。除了《人民日報》直播平台，新華網也同步直播。

綜合內地自媒體報道，《人民日報》早前也發布該節目的宣傳微博，不料評論區遭到大量網民留言辱罵。《人民日報》後刪除該帖文，但直播節目如期開播。結果當高曉松上線，網民的怒罵接踵而至，不少人留言「高曉松滾！」、「公蛆滾！」有人罵其「狗屎」、「垃圾」，「一個美國人死皮賴臉賴在中國，還一直陰陽怪氣」，更要「抵制公知」。節目被迫中斷，起初熒幕顯示「主播暫時離開，馬上回來……」字樣，但其後並未重新開播。10餘年前，內地將進言社會並參與公共事務討論的知識分子稱為「公知」（公共知識分子），近年來，「公知」在內地已悄然變成了貶義詞。

稱鄭成功「倭寇 」 被指瞞美國國籍

此次直播「車禍」在網上引發熱議。有網民稱，之所以針對高曉松，是因為其過往一些公開言論觸犯中國民眾底線，包括談論美國時，曾稱中國和美國最大的區別是前者靠潛規則生存；在台灣問題上，說過鄭成功是「如假包換的大倭寇」；提到文化方面，曾稱中國聲稱的古代四大發明都是假的，阿拉伯文明優於漢文明等。還有聲音一直質疑高曉松隱瞞其美國國籍。高曉松去年加入內地民主黨派「九三學社」後，曾解釋稱九三學社不接受外籍會員，意即自己仍為中國籍。

另一方面，高曉松的支持者表示不解。高曉松的微博下有留言稱，「紅小兵又回來了，這能怪誰呢？」有人安慰高曉松，說「民智未啟，那些追着你叫罵的人，都是被關在井底的可憐的青蛙，他們罵得愈大聲，愈映射出他們的愚蠢，無知，和可憐。 」

時評人：意義同方方日記「人人喊打」

有自媒體評論稱，認為這是一次「意義不次於方方日記被網民人人喊打的標誌性事件」。評論說，現時的網民，經過美國政府的「反向教育」、華為被制裁事件、香港反修例風波、方方日記事件，「對各種言論的判斷力和鑑別力，已經脫胎換骨」。從觀念上看，高曉松顯然與方方同屬一個陣營，只是比方方的觀點更直白，更露骨，但兩人「以為先被啟蒙又想啟蒙別人的言論走紅的時代」都已終結。

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