皇城列首都核心區 老街坊須過新生活

全球徵集規劃方案

當局劃定的首都功能核心區，位於北京東城區和西城區兩個行政區，總面積92.5平方公里，大體為北京老皇城範圍。中共中央、國務院批覆的北京城市新總體規劃中，要求其保證政務環境優良、文化魅力彰顯和居住環境一流。

由於首都功能核心區所轄範圍大部分是老城，並存在大量平房區建築。如何使老街坊過上新生活是本次規劃的重點。草案提出，完善平房院落廚房、廁所、採光、晾曬、停車、綠化等功能，提高設施的現代化水平。

現代化規劃 宜居標準嚴格

而相關的宜居標準，綠色出行比例要達到85%以上；公共巴士車站半徑300米人口覆蓋率達到100%；地鐵車站800米半徑覆蓋率達到95%以上；平均返工搭車時間減少至45分鐘以內；基礎醫療衛生機構15分鐘可達基本全覆蓋；社區養老服務10分鐘可達基本全覆蓋；公共文化設施15分鐘可達基本全覆蓋；全民健身設施15分鐘可達基本全覆蓋；人均公共綠色空間面積增長25%以上，增加綠地和小公園。

目前北京市規劃自然資源委有關方案徵集的工作，已收到10多家國內外一流設計團隊應徵，確定了最終入圍的5家設計團隊，均由院士和國家級大師領銜。