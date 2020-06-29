皇城列首都核心區 老街坊須過新生活

【明報專訊】北京市規劃自然資源委在今年年初正式開展長安街復興門至建國門段的規劃方案徵集。方案包括公共空間整體城市設計及重要節點整體營造。這是中國首次就北京長安街公共空間的規劃公開向世界徵集方案。而在去年年底，當局亦曾就涵蓋32個街道的首都功能核心區（中央政務區）的街區規劃，向公眾公示並徵求意見。
全球徵集規劃方案
當局劃定的首都功能核心區，位於北京東城區和西城區兩個行政區，總面積92.5平方公里，大體為北京老皇城範圍。中共中央、國務院批覆的北京城市新總體規劃中，要求其保證政務環境優良、文化魅力彰顯和居住環境一流。
由於首都功能核心區所轄範圍大部分是老城，並存在大量平房區建築。如何使老街坊過上新生活是本次規劃的重點。草案提出，完善平房院落廚房、廁所、採光、晾曬、停車、綠化等功能，提高設施的現代化水平。
現代化規劃 宜居標準嚴格
而相關的宜居標準，綠色出行比例要達到85%以上；公共巴士車站半徑300米人口覆蓋率達到100%；地鐵車站800米半徑覆蓋率達到95%以上；平均返工搭車時間減少至45分鐘以內；基礎醫療衛生機構15分鐘可達基本全覆蓋；社區養老服務10分鐘可達基本全覆蓋；公共文化設施15分鐘可達基本全覆蓋；全民健身設施15分鐘可達基本全覆蓋；人均公共綠色空間面積增長25%以上，增加綠地和小公園。
目前北京市規劃自然資源委有關方案徵集的工作，已收到10多家國內外一流設計團隊應徵，確定了最終入圍的5家設計團隊，均由院士和國家級大師領銜。