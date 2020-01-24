故宮建成600載 京城規劃政務區 注重保護歷史文化 冀重現「五朝都城」舊貌

居住在景山公園北京教委老幹部活動中心內的寇老伯，在去年11月被北京西城區法院強制搬家，理由是該建築物要交還景山公園進行整修，還原歷史風貌。景山公園是故宮附屬建築，因坐落在北京中軸線上，可以鳥瞰故宮全貌。

與景山公園情况相似的，還有曾作為明清皇家檔案館的故宮配套建築皇史宬。由於歷史原因，該建築被分為南北兩院，分別劃給中國第一歷史檔案館和故宮博物院使用。有480多年歷史的皇史宬南院，目前是居民宿舍，但早在1982年即列為國家重點文物保護單位。

皇家建築面目全非

當時被稱為內地保存最好的皇家高級別建築，目前已面目全非。僅容兩人側身而過的走廊上，私拉電線混雜，南北和東側大門已被僭建雜物封死，「皇史宬」的牌匾也模糊不清。去年底，皇史宬完成騰退，到今年5月，皇史宬開始拆除違章建築。

據在現場戒備的消防人員向本報表示，大量違建使皇史宬存在嚴重火災隱患。負責拆違的陳姓負責人說，皇史宬內的違建毫無規劃，可說是見縫插針。「違建就是利用原建築或者原院牆建設，有的乾脆將原古建敲下幾塊磚架設房橫樑。還有在原建築外牆貼瓷磚用作洗手間或淋浴室。這種違建對古建的安全還是有很大影響的。」陳先生說，違建拆除工作完成後，會將工作移交給古建維修部門修繕。

保護東西城區歷史建築

除了中軸線以外，中央政務區所據的東西城區，還擁有大量歷史文化建築，該區規劃亦需嚴格執行「老城不能再拆」的原則。就文化遺產保護方面，當局列出11類的保護對象。除世界文化遺產、不可移動文物、歷史文化街區、特色地區、歷史建築等9類保護基礎上，規劃草案還將地下文物埋藏區、歷史街巷、傳統胡同、傳統地名、歷史名園、革命史蹟等納入保護對象。

規劃草案還劃定古都風貌保護區、古都風貌協調區和現代風貌控制區3類分區。嚴格管控建築高度，強化老城整體特徵，將老城的核心構成作為整體進行保護。同時推動歷史河流水系恢復，營造「六海映日月」、「八水繞京華」的水系格局。

明報記者