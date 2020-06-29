刑法修正草案 侮辱誹謗英烈列犯罪

上述草案針對多個範疇的罪行作出修訂。據中新社報道，草案加強對安全生產犯罪的預防懲治，對民眾熱議的高空擲物、妨害公共交通工具安全駕駛等犯罪作明確規定，完善懲治食品藥品犯罪規定，完善破壞金融秩序犯罪規定，加強企業產權刑法保護，強化公共衛生刑事法治保障，修改完善生態環境等其他領域犯罪規定等。

草案還規定，侮辱、誹謗英雄烈士，損害社會公共利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

為保護公共衛生安全，總結新冠肺炎疫情防控經驗和需要，與《野生動物保護法》、《生物安全法》、《傳染病防治法》等法律的修改制定相銜接，包括修改妨害傳染病防治罪，增加非法從事人體基因編輯、克隆胚胎的犯罪等犯罪行為等；此外，將以食用為目的非法獵捕、收購、運輸、出售除珍貴、瀕危野生動物和「三有野生動物」以外的陸生野生動物，情節嚴重的行為增加規定為犯罪，從源頭上防範和控制重大公共衛生安全風險。

涵軍人逐月領退役金

另據央視，《退役軍人保障法》草案也進入審議階段，圍繞退役軍人普遍關切的退役後的待遇保障問題，草案在完善現行政策的基礎上有了一系列創新舉措。 其中，「逐月領取退役金」首次被寫入了草案。