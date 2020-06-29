西藏軍區中將巡邊境 描紅界碑「宣示主權」

中印邊境戰後所立

據網易軍事報道，西藏軍區官兵巡邏描紅的界碑上，寫着「1962」字樣，顯示界碑是1962年中印邊境戰爭後所立。中新網報道，近日西藏軍區特戰旅在高原雪山舉行重裝行軍演練，以提升士兵對惡劣環境的適應力。

《中國國防報》昨刊發對西部戰區某保障隊數據工程師吳鋒、劉宇專訪。吳鋒稱，國防動員潛力數據是反映國家應對戰爭時可動員資源能力的數據，是保障聯合作戰行動、實施作戰支援任務的重要數據支撐。對於目前西部地區國防動員潛力數據的現狀如何，劉宇說，戰區成立以來，基本搞清了重點潛力有多少、分佈在哪里、能否動員起來、需要多少時間、誰來動員等問題，提升了重點潛力數據的準確性、時效性。

中印邊境事務磋商與協調工作機制會議仍在舉行，惟談判陷入僵局。《印度斯坦時報》報道，印度拒絕中國對加勒萬河谷的主權聲索要求。印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）26日向防長辛格匯報時表示，印軍已在中印邊境實控線做好準備，以應對長期對峙的可能。

兩印兵溺斃 印媒稱無關局勢

據印度語新聞頻道Zee新聞網6月26日引述消息人士稱，印軍已在拉達克中印邊境部署3個師，即4.5萬名士兵，同時調集了包括坦克、步兵戰車和榴彈炮在內的重型武器，其中印度還特別提到了適合山地作戰的M777輕型榴彈炮。

印度近日又有兩名士兵喪生。《印度快報》昨報道，加勒萬河谷地區有兩名印度士兵溺水身亡。報道援引消息人士的話稱，兩人死亡為「事故」，「與該地區目前局勢無關」。