拆局：舉手機器屹立不倒 官民撕裂人大制度

申紀蘭的一生是一以貫之的。從來沒有「反對」，似乎成了申紀蘭60多年人大歷程的重點。值得追問的是，在這60多年中，黨和人民的利益時常發生衝突。僅就中共自身，也數次修正黨所推行的政策；比如鄧小平推行的「改革開放」，就是對毛澤東發動的「文化大革命」的「反對」。

山西共青團斥從未代表人民 後刪帖

向申紀蘭「開炮」的，是共青團山西省委。2013年1月30日下午，山西共青團官方微博發帖稱：「反右你代表，文革你代表，任何時候你都代表，可你一次也沒有代表過人民……試問你是怎樣被選舉的？你究竟代表誰？」事後，該條微博很快被刪除，共青團山西省委澄清，言論不代表團省委意見。

人大制度規定，代表由民主選舉產生，對人民負責，受人民監督。山西共青團對申紀蘭的「靈魂拷問」，何嘗不是質疑人大制度？人民公社化運動、反右、文革、天安門事件等，在歷次社會運動和政治運動中，當黨利益與民眾利益衝突時，很明顯，申紀蘭等「舉手機器」選擇站在人民對立面。

明報記者