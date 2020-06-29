首屆人大一直連任 66年未投反對票惹質疑 被稱人大活化石 91歲申紀蘭病逝

為1950年代男女同酬先鋒

內地網絡上周傳出申紀蘭在病榻上插鼻喉的照片，據稱她身患胃癌晚期，因年事已高，醫生不建議做手術，而做保守治療。山西長治平順縣昨證實申紀蘭逝世。《新京報》引述申紀蘭的生前好友、山西大寨村黨總支書記郭鳳蓮表示，「我一個星期前才去看望了申大姐，當時她已病得很重，但已沒辦法醫治。她安安靜靜地走了，我們失去了一位好大姐，我也很悲痛。」

申紀蘭上月底仍前往北京參加全國兩會。據中新社於兩會前夕專訪，她表示今年還是關注農業和農村，「我是個農民代表，每天生活在農村，知道農民想什、盼什。」曾認為網絡「毒害青年」、上網或「要組織批准」的申紀蘭，在該採訪中提到，其所在的平順縣通過網上銷售黨參、花椒等，增加了農民收入，改口稱「新時代要有新思想，新時代要有新作為，新時代要有新舉措。」

山西平順人申紀蘭生於1929年12月，1950年代為平順西溝村在全國率先實現男女同工同酬，亦曾隨代表團出席丹麥國際婦女大會。曾獲「全國勞動模範」、「全國優秀共產黨員」等稱號。

從1954年當選第一屆全國人大代表起，至今連任十三屆，連續66年赴北京開會。《人民日報》海外版旗下微信公號「俠客島」稱，66年代表生涯，申紀蘭提出的建議和議案涵蓋三農、教育、交通、水利建設等多個領域，有的關繫國計民生，有的涉及群眾利益。

被嘲舉手機器 稱不擁護就不投票

近年她多番言論惹議。在擔任第十一屆全國人大代表期間，她曾受訪稱自己「從來沒投過反對票」，被嘲為「舉手機器」。前山西省委書記袁純清曾表明當地政壇對其態度，「作為正廳級幹部，她保持了人民本色，誰能做得到？這是我們的驕傲和自豪。這就是我們理直氣壯的理由。」申紀蘭也曾回應，對於自己內心擁護的事就投票，不擁護的就不投票，「始終以人民的利益為出發點，也是以國家的利益為出發點」。

2012年初，申紀蘭曾被披露在房地產公司和貿易公司持有股份。對此，她回應稱曾辦過公司，錢是由村集體出的，後來轉讓了，她未從中獲利，是個「清清白白、認認真真辦事的老婆子」。

用「忠誠」總結一生 獲習授勳

新華社曾問申紀蘭會用哪個詞形容自己的一生，「忠誠」，申紀蘭答道，「共產黨這些年走得不容易，我跟着黨走也不容易。」在人生晚年，申紀蘭也得到了黨和政府的最高榮譽。2018年12月18日，黨中央、國務院授予申紀蘭改革先鋒稱號，頒授改革先鋒獎章。2019年9月17日，國家主席習近平簽署主席令，授予申紀蘭「共和國勳章」。

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