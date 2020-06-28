稱「扇貝逃跑」掩飾虧損 養殖商被北斗踢爆造假

罰款60萬 董事長禁入市

遼寧大連的獐子島集團，一度是海產養殖行業的明星公司。「《財經》新媒體」報道，這家產品獨特、前景一直被看好的公司，在2014年發生其養殖的扇貝「逃跑」事件後，市場對其財務數據開始存疑，其養殖業務亦多次被調查，但獐子島均以海產養殖行業本身存在不可控風險解釋。證監會於2018年1月獐子島聲稱「扇貝餓死」後，對該公司立案調查。

定位揭真實採捕海域

證帳目造假

證監會在上周公布的處罰決定中說：「獐子島案的查證涉及對深海養殖水產品底播、捕撈、運輸和銷售紀錄的全過程追溯。」由於無逐日採捕區域紀錄可核驗，證監會藉助北斗衛星定位數據，對獐子島27艘採捕船舶、數百萬條海上航行定位數據進行分析，委託兩家第三方機構以電腦技術還原採捕船舶的真實航行軌迹，復原獐子島最近兩年的採捕海域，確定實際採捕面積，繼而佐證獐子島成本、營業外支出、利潤等造假。《財經》稱，其中獐子島透過造數「減少」營業成本等手段導致2016年「增加」利潤逾1.3億元，以「增加」營業成本等手段「減少」2017年利潤逾2.7億元等。

「界面新聞」報道，證監會對位置數據的計算處理並不複雜，位置數據通常源於GPS或北斗，事實上現在新出的定位終端多數都兼容了GPS和北斗。一名航運人士稱，現在船舶定位普遍採用衛星自動識別系統（Automatic Identification System，AIS）技術，船舶先要安裝北斗終端，該終端會向衛星發送AIS報文信息，衛星將接收和解碼AIS報文信息轉發相應的地球站，從而讓地面管理機構掌握船舶的動態信息，以作監察。

當局規定漁船出航須開北斗

中國政府採購網一份中標公告顯示，2018年，獐子島所在的大連市分別向普適導航和北斗星通採購951部和1051部北斗船載終端，單價為850元。招標文件明確要求「便攜式北斗船載終端設備支持與現有大連市漁業北斗監控平台互聯互通」。據交通運輸部規定，漁船須安裝並開啟北斗才能出航，報道認為，獐子島採捕船可能正安裝了上述裝置。

就在證監會公布對獐子島處罰的前一天，北斗三號最後一顆組網衛星升空，完成在全球建立衛星導航系統。該系統民用定位數據的精度在10米內，能記錄漁船位置、航速、航向等，可用於捕撈作業分析。

（綜合報道）

（今日熱話）