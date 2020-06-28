駐京周記：高校分佈失衡 高考舞弊叢生

最早曝出頂替個案是山東省聊城市冠縣的陳春秀，她上月參加成人高考時發現自己已有山東理工大學的學籍和學歷。事件曝光後，當局迅速取消頂替者的學籍。接着山東濟寧一名叫苟晶的女子亦表示自己曾被冒名頂替，並稱始作俑者和受益者分別為他的中學語文老師及其女兒。

其實近年內地高考舞弊案層出不窮，如2018年，河北邯鄲大名縣一位為王宏偉的男子稱，25年前被一名女子冒名頂替上了大學。山西省亦有類似事件發生。山東2018及2019年，則揭發有242人涉嫌冒名頂替入讀當地大學，入學時間均在2002年左右。2008年，甘肅山東公安和教育系統近50人涉高考舞弊，2017年河北省衡水市亦揭發一宗涉及300餘人的替考大案。

北京高校水平 遠超各地

「高三網」數據顯示，2019年山東高考考生約55萬9900人，錄取率約為49.8%。河北省高考考生約55萬9600人，本科錄取率為45.12%。而北京同期的高考生僅不足5萬人，錄取率卻高達87.3%。但相較高考舞弊省份，北京中學和高校的水平，以至著名高校數量，均遠高於高考舞弊省份；相對於外地考生而言，北京考生更具「近水樓台」的優勢。這是催生外地考生學籍地下交易最根本原因之一。

因此，若想完全杜絕高考舞弊，除在高校招考流程上完善機制和彌補漏洞外，還需加強各地高質量高校建設，及打破高校地域限制，使各地考生可以更公平地享有受教育權。

明報記者 鄭海龍