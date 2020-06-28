駐加使館：綑綁孟晚舟康明凱案 居心叵測

批加方對康明凱案說三道四

駐加使館發言人稱，近期加拿大領導人多次就中國依法處理康明凱案、斯帕弗案說三道四，加媒也作了一些歪曲報道，中方強烈不滿和堅決反對。他強調3點立場，包括中國是法治國家，孟晚舟事件是美國為打壓中國高科技企業和華為而策劃的一宗嚴重政治事件，中方再次敦促加方停止透過搞「咪高峰外交」對華施壓。談話最後表示，加方應反省自身在孟晚舟事件上的錯誤，停止政治操弄，立即釋放孟晚舟並讓她平安回到中國。

其中的第二點指出，中國外交部發言人上周三（24日）在回答美國記者關於孟晚舟事件和康明凱案、斯帕弗案的提問時，引述康明凱妻子的話，但加媒故意把康明凱妻子的話報道為發言人的表態，並聲稱中方將孟晚舟事件與康明凱案、斯帕弗案相聯繫，「這種作法居心叵測，嚴重誤導公眾，違背職業道德」。

中國外交部網站的記者會實錄顯示，上周三發言人趙立堅說：「23日，康明凱妻子接受採訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，也有利於解決兩位加拿大公民的問題。 」加拿大司法部曾回應康明凱妻子的言論稱，在政策層面上，唯有法官就引渡作出裁決後，司法部長才能取得權限。

另外，加拿大19名前政要上周二（23日）聯名致信總理杜魯多，要求終止孟晚舟案引渡程序以換取兩名加國公民獲釋，杜魯多周四（25日）拒絕這項要求，強調「不能讓中國這種人質外交得逞」。