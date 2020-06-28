兩度被判煽動顛覆政權罪成 民運人士劉賢斌第3次出獄

支聯會資料顯示，1989年就讀於中國人民大學的劉賢斌積極參與民運，六四後回四川繼續抗爭，籌劃成立地下「高自聯」，1991年4月被捕，翌年被北京市中級法院以「反革命宣傳煽動罪」判監2年半，關押在秦城監獄，1993年10月出獄。

劉其後參與組建中國民主黨，1999年7月再次被捕，後被四川遂寧市中級法院以「顛覆國家政權罪」判囚13年，2008年11月才獲釋，很快加入後來獲諾貝爾和平獎的劉曉波起草《零八憲章》首批聯署。

2010年6月劉賢斌第3次被捕，翌年被遂寧中院以「煽動顛覆國家政權罪」判監10年。起訴書稱，劉在海外網站發表4篇文章詆譭中共，包括批評汶川地震倒塌學校的豆腐渣工程，以及不滿當局將揭露及調查豆腐渣工程的譚作人和黃琦判刑。

接出獄朋友遭「中共黨員」阻攔

Twitter帳號「YeQing」昨發消息和短片稱，計劃去接劉賢斌出獄的朋友，中午遭身穿寫有「防疫工作」、「中共黨員」字樣紅背心的人員阻攔，至少兩人被帶上警車。Twitter帳號「歐陽若宇」後透露，兩人傍晚獲釋，但劉賢斌仍被非法扣押。