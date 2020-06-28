京要海外食品商簽安全保證 有美企抵制 美批以切斷疫情傳播為由設限違科學

《華爾街日報》報道，中國海關總署近期要求向中國出口肉類、乳製品和其他食品的企業簽署相關文件，聲明其食品沒有受到新冠病毒污染，且這些公司在疫情期間遵守有關食品的中國法律和國際安全指引。報道引述收到上述信函的肉類行業官員和出口商稱，中國還要求企業同意，在遇到新冠感染病例或疑似病例的情况下，採取一切必要措施消除食品安全風險。

據知情人士透露，美國農業部和美國貿易官員最初告誡食品出口商不要簽署這類文件，因為相關要求不屬於兩國貿易談判的一部分。最終，聯邦官員上周選擇將決定權留給出口商。美國家禽蛋品出口協會（USA Poultry and Egg Export Council）主席桑默（James Sumner）表示，多數禽類生產商都按照要求出具了聲明，以確保產品不會在港口被拒收。他表示，一些公司簽署了中國的文件，有些則提出自己的版本。

美禽商凍肉供應商泰森遵從

根據中國海關總署公告，中國近期暫停了至少4家美國、巴西和歐洲加工廠的肉類進口，因這些工廠爆發了新冠病毒聚集性感染，包括美國凍肉供應商泰森（Tyson）位於阿肯色州的一家雞肉加工廠。

自6月初以來，該廠有近500名員工的新冠病毒檢測呈陽性。泰森發言人表示已經同意中國要求，並對產品安全有信心。一些美國食品行業高層則擔心，中國可能利用這些聲明作為拒絕或推遲食品進口的理由。澳洲、加拿大及新西蘭的食品和農業相關部門官員亦證實，相關出口商收到上述要求。

路透社上周五（26日）引述代表美國生產一半新鮮水果、蔬菜和果仁的公司組織「西部種植者協會」（Western Growers）證實，許多成員收到中國有關部門要求，協會聯邦政府事務副主席Dennis Nuxoll說，一些成員將放棄對中國的出口，但他未透露具體有哪些公司。協會上周就事件向美國農業部和貿易代表提出投訴，政府表示會受理。

路透社：美農業組織投訴 華府受理

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）和美國食品藥品管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）上周三（24日）批評以切斷傳播為由設限，違背了科學和衛生當局的觀點，即新冠病毒不會通過食品或食品包裝傳播。中國國家衛健委專家上周亦曾表示，有大量科學數據證明食品不會感染新型冠狀病毒，但可能被污染。

《北京日報》報道，北京市官員在昨日疫情通報會上稱，26日北京新增本地確診17宗，累計297宗；疫情形勢嚴峻複雜，不能掉以輕心，「任何一個病毒污染的環境、病毒污染的物品，都可能帶來新的傳播。我們必須堅決果斷地切斷一切可能的病毒傳播途徑」。

明報記者

（抗疫新階段）

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