失業欲返鄉 農民工留言不捨圖書館 受關注再獲新工 「又可以看書」

小學學歷 首進圖書館才知「看書不要錢」

《南方都市報》和南方網報道，吳春桂2003年到東莞，一直在工廠打雜工，公餘常去地攤買書。2008年，同事對他說：「你這麼喜歡看書，為啥不去東莞圖書館，那看書不花錢，書也多。」當時吳正在讀《紅樓夢》，但地攤買到的只有前80回，雖不相信看書不要錢，但因想看後40回就去試試。他憶述：「第一次進入圖書館，空調很涼快，書很多，而且讀書真的不要錢。」

之後12年間，每逢假日或工休，吳桂春大多在圖書館度過，一直待到晚上閉館。他喜歡讀歷史故事，「讀書對我的性格、心態和眼光都有幫助，我現在不會脾氣那麼暴躁，不會動不動跟人抬槓，看任何事情都能平常心，不會着急了」。不過，近日他工作的鞋廠停工，無奈之下打算返鄉。

吳春桂周三（24日）到東莞圖書館，排隊時與旁邊的讀者閒聊，其間吳突然說「其實我今天是來退讀者證的，以後可能就來不了了」，工作人員聽聞便向他了解緣由，又提出希望吳桂春在離開前留言。

吳春桂寫道：「我來東莞十七年，其中來圖書館看書有十二年，書能明理，對人百益無一害的唯書也，今年疫情讓好多產業倒閉，農民工也無事可做了，選擇了回鄉，想起這些年的生活，最好的地方就是圖書館了，雖萬般不捨，然生活所迫，餘生永不忘你，東莞圖書館，願你越辦越興旺，識惠東莞，識惠外來農民工。」

來東莞17年進圖書館12年 重辦讀者證

圖書館職員王豔君隨後將留言拍照並傳上網，東莞圖書館的微博亦有轉發，並表示「感謝，我們一直在，等您再來」。大批網民深受感動，紛紛留言祝福及呼籲當局協助，東莞市人社局就業服務部門立即介入幫吳春桂找工作。昨日上午，吳春桂通過東莞一間物業管理公司的面試，將在距離東莞圖書館不遠的一處屋苑工作。他昨下午就到圖書館辦理新的讀者證，還與王豔君合影，「是她把我推到網上的，我沒有想到會有這麼多人關注」。

（抗疫新階段）