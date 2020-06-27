北京聞風：港區國安法即將落地 ／文：鍾鳴九

人大常委會半月連開兩次少見

全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，如果有特殊需要可臨時召集。回顧往屆「打破常規」的情况，十屆全國人大常委會第八次和第九次會議曾在2004年4月的首尾連續召開，並最終審議通過了全國人大常委會關於香港特別行政區2007年行政長官和2008年立法會產生辦法有關問題的決定，對基本法附件一和附件二作出修改，這對香港政制發展可謂意義深遠。

而此番半個月內連開兩次，更加少見。根據內地《立法法》，若列入常委會議程的法律案各方意見較一致，可經兩次審議後交付表決。倘若此次表決通過，再經港府刊憲，港區國安法便能在七一生效。

自2014年提出「總體國家安全觀」以來，中央通過立法、執法和各種政策措施不斷加強國家安全體系，港區國安法是這一「閉環」的重要關節，且重要性日益突顯。

從歷史縱深看，香港早在殖民時期就已成為「東方諜都」，回歸後，諜報活動依然存在；從當前局勢看，「黑暴」、「攬炒」、「港獨」等言行已然超越「一國兩制」的底線，向改變香港政制的顏色革命演變。自上月全國兩會釋放出「兩步走」解決香港維護國安問題的消息後，一些西方國家政客和部分本港持份者試圖趁機製造更多對立，影響立法進程。因此，中央出手，更不宜緩。

已基本具備生效條件

實際上，港區國安法已基本具備生效的條件。全國人大常委會本月20日完成港區國安法初審後，行政長官林鄭月娥當晚再次表態，言明特區政府會全力確保相關法律在香港有效實施，稱已展開籌備工作。23日，全國人大法工委會同港澳辦、中聯辦在港一連舉辦12場座談會，多個界別共120人參與。中聯辦會後發稿稱，與會人士「一致表示支持」香港國安法，普遍希望盡快頒布實施。

執法方面，香港保安局局長李家超日前表示，本港執法單位已準備就緒，港區國安法頒布生效後，可即日履行責任。

此前，香港各界「撐國安立法」聯合陣線簽名行動，僅用8天時間收集到292萬多人簽名，一定程度上說明了眼下香港的民心所向。不過，仍應考慮到港人長期以來對內地的「認知赤字」，以及對北京治港政策，尤其是國家安全議題的疑慮。倘若正式生效為法律文件，如何向港人溝通解釋、爭取理解、消除擔憂，將成為下一步的重點。

文：鍾鳴九