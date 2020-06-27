加總理拒釋孟換人：不讓人質外交得逞

稱如告訴他國可任意逮捕加人

加拿大廣播公司（CBC）引述杜魯多（Justin Trudeau）表示，盡管他尊重這些前任官員，但對他們的主張並不認同。他說，他同情在中國被拘押的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的遭遇，但「不能讓中國這種人質外交得逞」。杜魯多又說：「通過釋放孟晚舟解決一個短期問題，將會使成千上萬前往中國以及其他國家的加拿大人面臨危險；這告訴他國，政府可以通過任意逮捕加拿大人、對加拿大施加政治影響。」他說其政府將在孟晚舟案中嚴格依照法治，由司法系統處理。

2018年12月，溫哥華警方根據美國要求逮捕孟晚舟。隨後北京拘留康明凱和斯帕弗。加拿大19名前政要本月23日聯名致信總理杜魯多，要求釋放孟晚舟，這將增加中國釋放兩位加拿大公民的概率，也給加拿大一個「重塑對華戰略」的機會。中國外交部發言人趙立堅24日在記者會上被問及兩案時則表示，「我們也看到，23日，康明凱妻子受訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，也有利於解決兩位加拿大公民的問題」。