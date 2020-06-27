抗衡華為 美游說私企聯手碰壁 《華爾街》：建議思科購愛立信諾基亞不果

美媒：顯與華爭領導地位力度大

《華爾街日報》周四（25日）報道稱，美國政府官員提出讓聯邦政府干預私營企業，以加強與華為競爭的想法。消息人士稱，官員們陸續與美國科技巨頭、私募股權公司和資深電訊高管討論了這些想法，方案包括推動如思科（Cisco）這樣的美國大型科技公司收購歐洲公司愛立信（Ericsson）或諾基亞（Nokia）。而思科表示無意收購低利潤率業務。

政策制定者還討論了通過減免稅收、出口銀行融資來支持愛立信和諾基亞，或支持有意私有化上述企業的私募股權投資團體。另一些提議則支持「開放式」網絡技術，以使美國初創企業更容易為5G設備開發新技術。但開放技術的提議遭到了諾基亞和愛立信的拒絕，消息人士指，這些歐洲企業更樂意得到美國的投資支持。

報道稱，上述想法「顯示美國在與中國競爭全球先進技術領先地位方面，願意採取的措施力度有多大」。去年多名美國電訊專家在一份流傳於白宮內部的報告中寫道，「這是現代歷史上首次，美國沒能在關鍵技術上成為領跑者」。

另有消息指出，早在去年，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同思科首席執行官羅賓斯（Charles Robbins）就收購歐洲供應商的問題進行過一次談話。知情人士稱，談話「更多是出於愛國主義」，而非思科自身有興趣。

華為在英建研製中心 或掀波瀾

美國近期加大「圍堵」華為，以國家安全為由進一步收緊華為晶片來源，並將其列為解放軍軍方控制企業，更表態資助他國購買非華為5G設備。多國近期亦放棄使用華為參與5G建設。庫德洛此前也表示「特朗普政府全面推出的計劃非常強大」，形容市場正轉向對中國不利的方向。但同時美國商務部修改標準，允許美企與華為在5G網絡標準制定方面進行合作。日前華為稱，其在英國劍橋園區第一期規劃已經獲批，主要用於光電子的研發與製造。路透社稱事件恐將再次掀政治波瀾。

華為目前是全球最大的電訊設備銷售商。據市場研究機構Dell'Oro Group發布的數據，2019年全年全球電訊設備營收中，華為佔28%份額，位居第一。《華爾街日報》稱，在中國政府支持下，華為能夠以比競爭對手更低的價格提供產品。而美國的供應商體量仍然太小，缺乏同其競爭的能力，這意味着拒絕購買中國設備的美國營運商，只能依賴愛立信、諾基亞和三星這些主要的國際供應商。

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