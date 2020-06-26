台灣端午「立瓜」 籲撐本土農產品

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2020年6月26日星期五
中國新聞
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【明報專訊】昨日端午節，民間都有立蛋的習俗，不過台行政院農業委員會則在總統府前凱達格蘭大道舉辦端午立瓜活動，搬來999顆西瓜，號召民眾立瓜（圖），並歡迎民眾多多購買，以行動支持本土農產。
（中央社）
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