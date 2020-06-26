張伯禮：京病例料7月中下旬清零

中新社報道，北京市衛健委表示，截至6月24日，北京市自6月11日以來累計報告確診病例269宗，尚在醫學觀察的無症狀感染者22例。根據國務院客戶端「疫情風險查詢」系統，北京疫情中高風險地區仍有43個。

中國第六款疫苗入臨牀階段

中國工程院院士張伯禮近日分析了北京聚集疫情。《健康時報》引述張伯禮稱，對於本次聚集疫情爆發，由於北京市政府及時果斷防控，目前疫情擴散已基本受控，估計6月底患病人數到個位數，7月中下旬清零。由於早發現早隔離早治療，輕型普通型患者佔90%以上，重症患者病情相對穩定。

另據新華社，由軍事科學院軍事醫學研究院與地方企業共同研發形成的新型冠狀病毒mRNA疫苗（ARCoV），19日正式通過國家藥品監督管理局臨牀試驗批准。這是中國首個獲批開展臨牀試驗的新冠mRNA疫苗。此前，僅有美國和德國研發的少數幾個mRNA疫苗品種進入臨牀研究階段，中國此前從未批准過mRNA疫苗進入臨牀；加上mRNA疫苗，目前中國已有6款疫苗進入臨牀試驗。