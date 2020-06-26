涉歪曲專家疫情判斷 新京報旗下微博被封

「新京報微博帳號被查處」的消息，昨日成為新浪微博十大搜索之一。國家網信辦官方微博「網信中國」發布公告稱，網民近期舉報「@新京報我們視頻」帳號，在部分報道尤其是涉北京疫情報道中存在導向錯誤、斷章取義、混淆視聽等問題。公告指，為切實規範網上傳播秩序，保障涉疫情報道正確導向，中國國家網信辦指導北京市網信辦，責令新浪微博依規依約對其禁言處置。

網民叫好 記者嘆媒體動輒得咎

國家網信辦有關業務局負責人表示，在全國上下戮力同心抗擊新冠疫情的特殊時期，新聞媒體等機構在其他網站平台上運營的各類帳號，更要加強信息內容的審核把關。公告又指，對於履行主體責任不力，存在違反有關互聯網信息內容管理法律法規規章行為的，網信部門將依法查處。公告亦稱，歡迎廣大網民、媒體和社會各界積極參與，向網站平台和有關部門舉報相關問題，共同維護網上信息傳播秩序，營造清朗網絡空間。

原「新京報我們視頻」出鏡記者王志安在Twitter發帖稱，「新京報旗下的我們視頻微博帳號被禁言。這個我不算奇怪，現在做媒體，動輒得咎，因為你根本不知道邊界在哪。比較可怕的是下面的評論，都是一片叫好的。」

與騰訊合作視頻平台 日產百短片

「新京報我們視頻」是《新京報》和騰訊網合作的產物。去年「我們視頻」成立3周年， 騰訊網副總編輯賀國帥在致辭表示高度肯定，並稱「我們視頻」日產100條短片，全年騰訊端內播放量達120億。《新京報》原是由《光明日報》與《南方都市報》跨地區合辦，曾是北京新銳敢言媒體，南方報系的色彩濃厚，後轉歸北京市委宣傳部管轄。

此前，在對北京新發地疫情病毒測序是否來自歐洲一事，專家說北京的病毒和歐洲以前的一致；《新京報》則稱專家說北京的病毒和以前一致。因文不對題，被中共青年組織「共青團中央」官方微博公開點名批評。事後，《新京報》緊急致歉。宣傳紅色文化的「紅歌會網」稱，「新京報有關報道公然有意篡改歪曲中國病毒專家的言論，提供了一個引人注意的典型事例。同一個人，同一段話，到新京報的報道中，奇妙地變成了完全相反的意思。」

自北京疫情反彈後，《新京報》的有關報道被不少北京市民及網民批評。有網民則將《新京報》改為諧音《心驚報》，稱其造謠成性，是標題黨地攤小報。

（抗疫新階段）