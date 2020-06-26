加19前政要聯署 促放孟晚舟「重塑對華戰略」

繼康明凱妻子及父親日前公開呼籲渥太華釋放孟晚舟後，加媒報道，19名曾任職於加拿大聯邦內閣或國際組織的政要，周二（23日）聯名致信總理杜魯多，要求終止孟晚舟案引渡程序，以營救「兩個米高」（Two Michaels，即被中國拘捕的兩名加人），並給加國一個「重塑對華戰略」的機會。

加媒《環球新聞》（Global News）報道，聯署者包括加拿大前司法部長洛克（Allan Rock），前外長阿克斯沃西（Lloyd Axworthy）、坎農（Lawrence Cannon）、奥列特（André Oullet），新民主黨（NDP）前領導人布羅德本特（Ed Broadbent），曾任包括杜魯多父親在內3任總理外交政策顧問的福勒（Robert Fowler）。

籲為「兩個米高」放人

信件引述法律意見指出，加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）有權隨時結束孟晚舟案的引渡程序，如果不這樣做，康明凱與斯帕弗會繼續被扣押，面臨牢獄之災。

該信表示，理解美國的引渡要求令加拿大陷入困境，但結束孟晚舟案可以「令加拿大鬆開手」及「重塑對華戰略」。聯署者說：「在正常情况下，更安全的選擇是跟隨我們的同盟國、我們的朋友、我們的主要貿易伙伴，但現在並非正常時期，這也不是正常案件。」

北京：釋孟有助解決兩加人問題

中國外交部發言人趙立堅24日在記者會上被問及兩案時表示，「我們也看到，23日，康明凱妻子受訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，也有利於解決兩位加拿大公民的問題」，他又敦促加方停止政治操弄，立即釋放孟晚舟。