加19前政要聯署 促放孟晚舟「重塑對華戰略」

【明報專訊】加拿大法庭上月底裁定華為副董事長兼首席財務官孟晚舟繼續引渡程序，中國檢方則於上周宣布涉國安案件的加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor）被正式起訴。
繼康明凱妻子及父親日前公開呼籲渥太華釋放孟晚舟後，加媒報道，19名曾任職於加拿大聯邦內閣或國際組織的政要，周二（23日）聯名致信總理杜魯多，要求終止孟晚舟案引渡程序，以營救「兩個米高」（Two Michaels，即被中國拘捕的兩名加人），並給加國一個「重塑對華戰略」的機會。
加媒《環球新聞》（Global News）報道，聯署者包括加拿大前司法部長洛克（Allan Rock），前外長阿克斯沃西（Lloyd Axworthy）、坎農（Lawrence Cannon）、奥列特（André Oullet），新民主黨（NDP）前領導人布羅德本特（Ed Broadbent），曾任包括杜魯多父親在內3任總理外交政策顧問的福勒（Robert Fowler）。
籲為「兩個米高」放人
信件引述法律意見指出，加拿大司法部長拉梅提（David Lametti）有權隨時結束孟晚舟案的引渡程序，如果不這樣做，康明凱與斯帕弗會繼續被扣押，面臨牢獄之災。
該信表示，理解美國的引渡要求令加拿大陷入困境，但結束孟晚舟案可以「令加拿大鬆開手」及「重塑對華戰略」。聯署者說：「在正常情况下，更安全的選擇是跟隨我們的同盟國、我們的朋友、我們的主要貿易伙伴，但現在並非正常時期，這也不是正常案件。」
北京：釋孟有助解決兩加人問題
中國外交部發言人趙立堅24日在記者會上被問及兩案時表示，「我們也看到，23日，康明凱妻子受訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，也有利於解決兩位加拿大公民的問題」，他又敦促加方停止政治操弄，立即釋放孟晚舟。