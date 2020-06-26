美參院倡助台自我防衛 撐對台軍售軍事交流

參院軍委會本月2日表決通過金額達7405億美元（約5.74萬億港元）的國防授權法草案，詳細條文當地時間周二（23日）晚對外公布。美國之音報道，草案有兩處條文涉及台灣。1258號條文指出，《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係基礎，並詳述《台灣關係法》的規定稱，美國預期「台灣前途應該通過和平手段來決定」，批評中國大陸「對台灣加大的脅迫及咄咄逼人的行為，包括針對台灣持續增加的軍事操演」，與該預期背道而馳。

籲兩海軍醫療船泊台灣

條文續指，美國支持台灣具備自我防衛能力，發展「有能力、有準備及現代化的防衛部隊」，並規範各種強化美台軍事關係與合作的項目，包括支持台灣取得武器和軍訓軍演、增加美台高級軍事將領交流等。

1259號條文則指出，美國國會認為國防部應該執行海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）及「仁慈號」（USNS Mercy）停靠台灣的任務，以便延續美台應對新冠肺炎的協作，包括檢測、疫苗與藥物的研發和口罩的捐助；以及進一步改善美台軍事醫療及人道災難救助的合作，讓美方人員得以從台灣人士專業獲益，因為台灣應對新冠疫情富有成效。

2019財年《國防授權法》也有關於美軍醫療船訪問台灣的條文，但僅提到國會認為國防部長應考慮支持醫療船訪台。此次草案條文凸顯疫情影響，亦作出更明確表述，如指明兩艘醫療船名字和合作項目。

俄華列戰略競爭優先事項

草案還將美國與俄羅斯和中國的戰略競爭列為優先重要事項，鼓勵美國空軍在印太地區部署F-35A戰機，以便在此地區快速備戰。此外，草案鼓勵五角大樓配置足夠資源，將可能遭到中國導彈攻擊的基地列為優先保護目標。

美國眾議院軍事委員會也在審理眾院版本2021財年《國防授權法》草案，參眾兩院院會若通過版本不同，法案將須協商並各自重新表決，再送交白宮經總統簽署生效。