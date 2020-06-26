卸任海軍司令3年 吳勝利遭審計 追溯至14年前 設舉報熱線及線索收集箱

紅二代：吳早被調查約談

據了解，本次針對吳勝利的審計工作，是由中央軍委審計署赴海軍審計組主導。審計組已於本月初進駐位於北京海淀區公主墳的海軍機關駐地，預計將在下月中旬結束審計工作。消息人士稱，審計組為此次審計工作，特設有兩個舉報電話，及4個專用舉報信箱。信箱被分別放置在海軍地面作戰指揮中心一層大廳西側、海軍黃樓主樓2層至3層樓梯東側、海軍原第三幼兒園大門西側，和海軍裝備部北樓戰士宿舍樓東側。與此同時，審計組專門就此次審計工作向海軍總部機關發布「部隊審計公告」稱，本次審計是「依據中央軍委批准的經濟責任審計實施計劃，對十八屆軍委委員吳勝利同志任海軍司令員期間履行經濟責任情况進行審計」。

昨日紅二代蔡小心也在微博貼出有關公告的圖片，地點應為海軍黃樓主樓；消息人士稱，在4個舉報信箱旁，都貼有公告。蔡小心在微博還稱，吳勝利早被「調查和約談」。

新華社本月21日報道，經中央軍委批准、中央軍委辦公廳日前印發《軍隊領導幹部經濟責任審計規定》，自2020年7月1日起實施。該規定「明確解放軍和武警部隊擔任領導職務、負有經濟責任的黨員領導幹部全部納入審計對象範圍，一年內離任或者離任不滿一年的軍級以上領導幹部應當安排審計」，而且「提出審計結果應當作為幹部考核、任免和獎懲的重要依據，審計建議應當作為有關單位黨委決策和制定政策制度的重要參考」。

卸任前後屢傳被查

現年75歲的吳勝利已卸去一切軍職，而早在他2017年卸任海軍司令前後，就曾多次傳出被查消息。公開資料顯示，他於2006年8月至2017年1月出任海軍司令。

消息稱不尋常 料為查貪腐

有軍方人士分析，中央軍委審計署針對吳的審計並不尋常。該人士透露，吳勝利任海軍司令時期，恰逢中國自2002年開始的海軍大發展時代，其任內不僅迎來中國首艘航母遼寧艦服役，更有諸多新型護衛艦、補給艦下水，「但總的來說，在十八大以前，海軍方面是存在比較嚴重的貪腐問題」。該人士認為，軍委審計署對吳任內展開審計可能與此有關。

在吳勝利任內，2014年11月，曾發生海軍副政委馬發祥中將在海軍大院跳樓自殺事件。當時內地微博傳馬患有抑鬱症，吳勝利也有出席馬的喪禮。2018年6月，中紀委國家監委網站公布中國船舶重工集團總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法受查，半年後孫被開除黨籍和公職，去年7月孫被以受賄及國有公司人員濫權兩罪名判監12年。今年5月12日，同為中船重工的董事長胡問鳴因涉嚴重違紀違法被審查調查。中船重工為兩艘航母遼寧艦、山東艦以及多型護衛艦、核潛艇等主力現役艦艇的建造工廠。

明報記者

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