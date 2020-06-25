轉做口罩廠「八成蝕」 自救乏力

【明報專訊】新冠疫情全球大流行，各國之間的外貿交易受阻，作為「世界工廠」的東莞也遭遇重擊。疫情以來一直投身助力當地製造業企業復蘇的東莞開放力文化傳播公司負責人梁潞對本報表示，以他觀察，現時東莞製造業企業面臨最大的困難仍是訂單不足，不少企業產品積壓、虧損嚴重，包括早前轉做口罩及熔噴布的工廠，約八成都蝕本。
初時獲利豐 疫情受控又無訂單
提到東莞製造業現狀，梁潞多次感嘆「艱難」、企業主大多「很痛苦」，稱現時他們面臨的最大困難是沒有訂單，例如「直播帶貨」、出口轉內銷等自救辦法都收效甚微，因為國內消費受疫情影響仍未完全恢復。
今年年初，國內疫情肆虐一度造成口罩短缺，東莞當地企業大量轉產口罩、防護服等醫療用品及相關原料，在最初幾個月曾獲利豐厚。但如今，除北京最近出現疫情反彈，各地形勢基本受控；梁潞稱，東莞口罩廠也同樣面臨沒有訂單的窘况，「可以說八成都在虧錢」。
此外，梁潞表示，雖然疫情蔓延全球，但很多口罩廠在尋求出口時難以取得海外相關的醫療認證，沒有認證就無法出口，而「大多數（認證）都由大企業管控了」。內銷出口兩頭難的情况下，以熔噴布為例，有廠家被迫賤賣存貨，從原本每噸最高售價70萬元人民幣降至7萬元。