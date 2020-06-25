轉做口罩廠「八成蝕」 自救乏力

初時獲利豐 疫情受控又無訂單

提到東莞製造業現狀，梁潞多次感嘆「艱難」、企業主大多「很痛苦」，稱現時他們面臨的最大困難是沒有訂單，例如「直播帶貨」、出口轉內銷等自救辦法都收效甚微，因為國內消費受疫情影響仍未完全恢復。

今年年初，國內疫情肆虐一度造成口罩短缺，東莞當地企業大量轉產口罩、防護服等醫療用品及相關原料，在最初幾個月曾獲利豐厚。但如今，除北京最近出現疫情反彈，各地形勢基本受控；梁潞稱，東莞口罩廠也同樣面臨沒有訂單的窘况，「可以說八成都在虧錢」。

此外，梁潞表示，雖然疫情蔓延全球，但很多口罩廠在尋求出口時難以取得海外相關的醫療認證，沒有認證就無法出口，而「大多數（認證）都由大企業管控了」。內銷出口兩頭難的情况下，以熔噴布為例，有廠家被迫賤賣存貨，從原本每噸最高售價70萬元人民幣降至7萬元。

（抗疫新階段）