無訂單瀕倒閉 為5女兒徵婚 東莞廠主招婿打救 認噱頭

裁員一半庫存難清 尋有志年輕人

徵婚貼文以「五朵金花尋婿記」為題，當中54歲的廠主林淡元自述，工廠現面臨巨大壓力，因疫情影響隨時準備關門，但他不想讓工廠倒閉，因為是他苦心經營的產業，也是家族的希望。他提到，家有5個女兒，其中老二已經有對象，還有兩個到了談婚論嫁的年紀但仍是單身；他希望「如果能找到有緣的年輕有為的人來，既接手工廠管理，又能跟我們家結親，那是最好不過的事了」。帖文並附上5個女兒與其合照。

據廠主林淡元稱，疫情令襪廠的出口訂單「全軍覆沒」，人員被迫從原本六七十人縮減到二三十人。目前工廠積壓近千萬隻襪子，靠該廠零售門店銷售，庫存難清，面臨資金鏈斷裂、企業倒閉的危險。襪廠曾在國內多個全球批發、電商平台都做過促銷活動，但「杯水車薪」。

惹鎮政府商家關注 指營銷策略

此時，有從事公關營銷的朋友向林淡元建議，可找年輕人來接管企業，他「只需要出智慧與分紅利」，另外盡快找銷售團隊，助其清庫存，緩解壓力。因此便有了上述「尋婿救廠」帖。貼文發出半天內，襪廠引起當地鎮政府、內地一香港上市內衣品牌、黔東南襪子最大代理商，以及多個直播電商團隊等關注。

當記者詢問為女招婿一事，林淡元婉拒記者採訪其女兒的請求後，道出是「營銷策略」的真相，又說「但應該影響不大，本來女大當嫁」。記者追問地方政府有否提供任何幫扶及未來救廠計劃，他不再回答。

據林淡元此前受訪稱，這家襪廠在上世紀90年代港商赴東莞投資建廠熱潮中應運而生，最輝煌時期曾為本港服裝品牌金利來、bossini、澳洲品牌真維斯等做代加工，產品對外出口歐美，對內主打國外遊客較多的景點、商區。在一段時期內每年訂單可達數千萬元人民幣，員工多達數百人。

他在25年前進入這家企業做銷售，其後幫助公司搭建銷售網絡、創辦連鎖店，直至約7年前從香港創始人手中接管。他說，自己把最好的青春歲月都獻給了這家工廠，感情很深，「如果可以，只要不虧損，我都希望它能夠一直經營下去」。

據中新網報道，東莞2月7日出台關於支持莞企共克時艱措施，提出至2020年底實行多項企業幫扶措施，包括支持企業穩工復產、降低參保、租金、費用負擔，幫助企業積極開拓海外市場，加大內銷促進力度等方面。另一方面，企業也採取各種方式自救，投入直播銷售、網紅帶貨、社群營銷等新領域。但危機仍然難解，如今自救方式再添「尋婿救廠」一例。

明報記者

（抗疫新階段）