康明凱家人籲加國釋放孟晚舟

指司法部長有權終止引渡程序

康明凱妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）周二（23日）對路透社說，「現在是考慮所有選擇的時候了」。她表示已向法律專家確定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時候停止有關孟晚舟的引渡程序，而不僅僅是在法庭程序結束之後。

康明凱父親、多倫多大學政治學名譽教授Bennett Kovrig周一（22日）在接受《環球郵報》（Globe and Mail）採訪時則表示：「現在不採取行動就等於歷史性的背叛。」他懇求加政府必須盡其所能令兩名加拿大人獲釋。

加拿大卑詩省法院23日宣布，有關孟晚舟的引渡聽證會將延期至明年4月末。本月19日，中國外交部發言人趙立堅披露，經依法審查，當日北京市檢察院第二分院以為境外刺探國家秘密、情報罪，將康明凱起訴至北京市第二中級法院。

加司法部：法官裁決後才有權限

加拿大司法部表示，可以理解中方「任意拘留」對康明凱及其親屬帶來的傷害，但司法部發言人說，從政策層面上考量，唯有在法官就引渡作出裁決後，司法部長才能取得權限。