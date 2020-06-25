華官方智庫：美亞太部署增衝突風險 佔總兵力28%「前所未見」 兩軍互信低恐擦槍走火

明報記者

報告是繼《美國在亞太地區的軍力報告（2016）》、《日本軍力報告（2018）》之後，中國南海研究院第三份研究亞太安全環境的專題報告。研究院稱，報告基於美國從「亞太再平衡」戰略到「印太戰略」的重大調整，聚焦美國在亞太地區最新的軍事部署和軍事存在，並對美國在亞太地區尤其是在南海的各類軍事活動全面梳理和分析。

危機管控機制行為準則或失效

報告指出，美軍目前部署在亞太地區的兵力為37.5萬人，佔美軍總兵力28%，其中包括60%的海軍艦艇、55%的陸軍部隊，以及2/3的海軍陸戰隊兵力，此外美國防部在該區域內還僱傭了3.8萬名文職人員。依靠8.5萬兵力的前沿部署、高強度的訓練和大量的高新武器裝備，美軍在亞太地區長期以來維持相對優勢地位，其是美國實現亞太地區安全戰略的基礎力量。

據《聯合早報》報道，吳士存在發布會上表示，美國將中國視為對手，2017年以來在亞太的安全戰略回歸大國博弈思維，軍力佈置充滿「冷戰色彩」。他指出，中美兩國軍隊互信喪失、情緒不斷增加，「雙方擦槍走火的風險正在上升」。兩軍之前達成的危機管控機制和行為準則可能完全失效，面對「新安全困境」，「一旦失控發生危機，對兩國關係的影響將是災難性的」。

吳士存認為，中美雙方只有堅守「不衝突、不對抗、互相尊重、合作共贏」原則，才能真正令兩軍關係成為兩國關係的穩定力量。從現實看，保持現有中美兩軍溝通機制的暢通，是發揮「穩定器」作用前提，共同遵守兩國2014年簽署的《重大軍事行動相互通報機制》和《海空相遇安全行為準則》兩個備忘錄，以及隨後簽署的配套細則，顯得尤為重要。

台海南海局勢升溫 「彼此有意識接近」

南京大學國際關係研究院院長、中國南海研究協同創新中心執行主任朱鋒指出，中美簽署的通報機制行為準則，已很難涵蓋兩軍在海上和空中相遇時的各種問題。他說，中美需要應對的地區安全熱點問題範圍在擴大，且性質更嚴重，雙方對峙不僅發生在南海，也頻在台海上演，而中美此前的互信文件未對台海問題作出規定。朱鋒說，現有行為準則為兩軍的意外相遇提供安全規則，但如今台海和南海局勢升溫，雙方已不再是簡單的意外相遇，而是「彼此有意識地接近」。

此外，國防部新聞發言人吳謙就美國據報計劃在亞太部署中程導彈回應，表示堅決反對美國在亞太部署中導，如果美方執意部署，就是在中國「家門口」挑釁，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施堅決反制。

（中美角力）

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