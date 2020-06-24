禁食野味 千隻養殖竹鼠遭活埋

無公害處理6000公斤野生動物

林業局：放生可致生態災難

新聞App「雲上咸寧」報道，咸安區汀泗橋鎮星星村的晏春明飼養竹鼠3年多，最多時有1500多隻，去年底售出部分後，本想囤積一批在春節前售賣，豈料疫情爆發，800多隻竹鼠全被林業局封存在養殖場。近日經清點，其竹鼠已增至916隻，總重量達1695公斤。林業局野保站負責人稱，星星村楠竹資源豐富，若放生竹鼠會對竹林造成毁滅性災難，只能在遠離水源的山上，挖坑填埋，降低對生態影響。

咸安區林業局表示，還已捕殺7頭豪豬，無公害處理超過4100公斤蛇類。咸安計劃在下月10日前完成全區禁食陸生野生動物退出處置工作。

國家林草局本月1日印發指南，就處理野生動物方式提出建議，包括放歸自然，轉作非食用合法用途，做好種質資源保護、收容、代養或調配，進行無害化處理。其中對竹鼠、豪豬、果子貍等，建議分散放歸自然及無害化處理。