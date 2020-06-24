美再列4華媒「外國使團」 北京促糾錯 否則會有反應

【明報專訊】美國國務院周一（22日）宣布，再將4家中國媒體列為「外國使團」，包括中央電視台、中新社、《人民日報》及《環球時報》，這些媒體依規需向美政府報告在美僱員資料和登記所持有或租賃的物業。中國外交部敦促美方立即停止和糾正錯誤做法，否則中方將不得不作出必要正當反應。《環球時報》總編輯胡錫進斥此舉是「非常荒唐的決定」。
針對新列入「外國使團」名單的4家媒體，美國國務院在其聲明中稱，「這些實體不是獨立的新聞機構。他們受到中國共產黨的有效控制，是宣傳機構」。《華爾街日報》（WSJ）引述美國主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）稱，此舉並不阻止上述機構合法報道，但必須讓中國承認並讓美方知道機構人員是誰以及為誰工作。被問到為何不顧美國記者損失、再次升溫媒體戰，史達偉表示，這是美方的自我防衛；中國政府為隱瞞負面新聞一意孤行，只是利用美國政策作為藉口。
外交部：赤裸裸打壓 新聞自由虛偽
中國外交部發言人趙立堅昨稱，這是「美方赤裸裸對中方媒體政治打壓的又一例證」，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，也暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。他又強烈敦促美方摒棄冷戰思維、意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法。胡錫進則在微博稱，中美關係緊張波及《環時》這樣的「市場化媒體」，讓人遺憾，「美國在失去自信和包容，這國家亂套（亂了秩序）了」。
鳳凰衛視旗下電台遭勒令停播
此外，美國聯邦通信委員會周一駁回鳳凰衛視旗下「鳳凰優悅廣播電台」在加州播放中文節目的申請，要求該電台在48小時之內停止播報。該電台總部位於美國，在墨西哥註冊為「XEWW-AM電台」，藉此再向美國轉播。
WSJ今年初的社論「中國是真正的亞洲病夫」引發持續至今的中美媒體角力。美國在2月18日已將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》以及《人民日報》的發行公司列為外國使團，同日中國驅逐3名WSJ駐華記者。其後美國要求中國官媒駐美機構削減60名中國籍僱員，中國再以驅逐至少13名美籍駐華記者還擊，並要求5家美媒申報境內人員財務等資料。