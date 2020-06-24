美再列4華媒「外國使團」 北京促糾錯 否則會有反應

針對新列入「外國使團」名單的4家媒體，美國國務院在其聲明中稱，「這些實體不是獨立的新聞機構。他們受到中國共產黨的有效控制，是宣傳機構」。《華爾街日報》（WSJ）引述美國主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）稱，此舉並不阻止上述機構合法報道，但必須讓中國承認並讓美方知道機構人員是誰以及為誰工作。被問到為何不顧美國記者損失、再次升溫媒體戰，史達偉表示，這是美方的自我防衛；中國政府為隱瞞負面新聞一意孤行，只是利用美國政策作為藉口。

外交部：赤裸裸打壓 新聞自由虛偽

中國外交部發言人趙立堅昨稱，這是「美方赤裸裸對中方媒體政治打壓的又一例證」，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，也暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。他又強烈敦促美方摒棄冷戰思維、意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法。胡錫進則在微博稱，中美關係緊張波及《環時》這樣的「市場化媒體」，讓人遺憾，「美國在失去自信和包容，這國家亂套（亂了秩序）了」。

鳳凰衛視旗下電台遭勒令停播

此外，美國聯邦通信委員會周一駁回鳳凰衛視旗下「鳳凰優悅廣播電台」在加州播放中文節目的申請，要求該電台在48小時之內停止播報。該電台總部位於美國，在墨西哥註冊為「XEWW-AM電台」，藉此再向美國轉播。

WSJ今年初的社論「中國是真正的亞洲病夫」引發持續至今的中美媒體角力。美國在2月18日已將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》以及《人民日報》的發行公司列為外國使團，同日中國驅逐3名WSJ駐華記者。其後美國要求中國官媒駐美機構削減60名中國籍僱員，中國再以驅逐至少13名美籍駐華記者還擊，並要求5家美媒申報境內人員財務等資料。

（綜合報道）

(中美角力)