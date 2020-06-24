北京：中印同意為衝突降溫

王毅：維護相互關係大局

在中印本月15日發生嚴重衝突的緊張局勢下，中俄印三國外長昨舉行視像會晤。新華社報道，王毅表示，應從幫助三國發展振興和維護世界和平發展的共同利益出發，正確對待和妥善處理好雙邊關係中存在的敏感因素，維護好相互關係大局。官媒並未披露會晤是否談及中印在加勒萬河谷的衝突。俄羅斯衛星網引述拉夫羅夫稱，印度和中國不需要俄方或其他國家協助解決邊境緊張局勢。

印媒：衝突中方40死 趙立堅否認

中國外交部新聞發言人趙立堅昨在記者會上證實，中印兩國邊防部隊周一（22日）在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤。對於印媒引述印方官員稱，中方至少有40名官兵在衝突中死亡，趙立堅稱，「我可以負責任地告訴你，這是虛假信息」。趙又稱，會晤期間，雙方就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。

另美國之音引述印媒稱，會晤在邊界實際控制線中國一側舉行，從當地時間上午11時半開始持續了將近11個小時。《印度教徒報》昨引述印軍消息人士稱，印度和中國已達成共識，同意從有爭議的拉達克地區撤軍。